Nghệ An: Khởi tố “bà trùm” cho vay nặng lãi

Cho vay nặng lãi với lãi suất gấp 09 lần so với quy định, Chu Thị Quế vừa bị lực lượng chức năng ra quyết định khởi tố.

Ngày 6/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố đối tượng Chu Thị Quế (SN 1963, trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) về tội cho vay lãi nặng trên địa bàn với lãi suất gấp 09 lần so với quy định.

Qúa trình điều tra bước đầu xác minh, Quế đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Tân Kỳ vay tiền theo hình thức thế chấp và tín chấp với lãi suất gấp 09 lần so với quy định. Làm việc với 07 bị hại, đã làm rõ số tiền đối tượng thu lợi bất chính là hơn 300 triệu đồng.

Tang vật thu giữ.

Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Kỳ đã phá thành công chuyên án "Cho vay lãi nặng trong giao dich dân sự", bắt giữ đối tượng Chu Thị Quế, thu giữ 42 triệu đồng tiền mặt, 04 quyển sổ tay, 01 xe mô tô và nhiều giấy tờ liên quan khác.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Tân Kỳ củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng./.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn