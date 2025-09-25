Xót xa trước hàng ngàn cây nho chết khô bên bờ sông Lam

Ban Tuyên giáo và Dân vận (Tỉnh ủy Nghệ An) vừa tổ chức chuyến đi thực tế thăm các mô hình phát triển kinh tế tại địa bàn xã Vạn An sau gần 3 tháng thực hiện sáp nhập, vận hành chính quyền 2 cấp.

Chị Nguyễn Thị Anh Nga chủ vườn nho công nghệ cao xót xa khi hàng ngàn cây nho bị chết khô. Ảnh: Quốc Huy

Tổng thiệt hại về cây nho bị chết khô sau bão lũ của gia đình 1 hộ dân xã Vạn An tính sơ bộ khoảng 1 tỷ đồng

Tại vườn nho hàng ngàn gốc của hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Anh Nga (sinh năm 1972), nằm nép mình dưới dãy núi Thiên Nhẫn và một bên là bờ sông Lam (Nghệ An), ai cũng thấy xót xa, cảm thông trước cảnh tượng vườn nho có hàng ngàn cây xanh chuyển màu khô héo, co quắp trên các giàn dây.

Ghi nhận của phóng viên Công dân và Khuyến học, vườn nho được làm bằng khung thép, bao bọc ni-lon và lưới trên mái nhà. Nhiều cây nho bị chết khô do thời tiết mưa bão gây ngập úng và sau đó nắng rát nhiều ngày liền.

Tổng thiệt hại về cây nho bị chết khô sau bão lũ của gia đình chị Nga tính sơ bộ mất khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều loại cây khác của gia đình chị Nga cũng bị chết do ảnh hưởng của thiên tai như xoài, chanh và nhiều loại cây khác.

Chị Nga kể, từ năm 2021, chị theo chồng từ Hà Nội về Nghệ An thuê đất, làm vườn, trồng nhiều cây ăn trái khác nhau. Từ khi đi tham quan các mô hình trồng nho, cộng với đam mê làm nông nghiệp, hai vợ chồng chị Nga lên ý tưởng và quyết định trồng nho đại trà bên bãi bồi ven sông.

"Bản thân tôi thích trồng cây và khởi lên muốn trồng bằng được. Vườn nho được trồng hơn 2 năm qua. Quả nho mới chỉ thu hoạch bói được một số ít ban đầu. Cây nho sau 2 tuổi mới bắt đầu cho quả số lượng lớn. Khi cây nho ra hoa, bắt đầu cho trái thì bất ngờ hứng mưa bão, cây ngập nước, chết dần cả tháng qua" - chị Nga chậm rãi nói.

Tổng diện tích gia đình chị Nga trồng nho trên diện tích 20.000m2, tương đương với số lượng 10.000 cây nho trên 2 tuổi. Cây nho chết rải rác mấy tháng qua lên đến 4 đến 5.000 cây nho.

Mỗi cây nho khi mua giống ban đầu chỉ 50 ngàn đồng. Vậy nhưng, sau 2 năm chăm sóc kỹ lưỡng thì lên đến khoảng 250 ngàn đồng mỗi cây.

Dãy cây nho hơn 2 năm tuổi bắt đầu vụ mùa chuẩn bị cho năm đầu thu hoạch thì bị ngập nước chết khô. Ảnh: Quốc Huy

Chị Nga chia sẻ, để cây nho có thể ra hoa, đậu quả trong thời gian tiếp theo, cần chăm sóc, nuôi dưỡng 1 năm nữa mới cho thu hoạch.

Việc trồng nho công nghệ cao không chỉ để cho thu hoạch bán trái, chị Nga còn cho các trường học, cá nhân, đoàn thể vào tham quan, trải nghiệm phát triển du lịch tại vùng đất này.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận (Tỉnh ủy Nghệ An); Hội nhà báo tỉnh Nghệ An cùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn An đến thăm, chia sẻ, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Anh Nga bị thiệt hại nặng nề sau mưa bão đợt vừa qua. Ảnh: Quốc Huy

Tại chuyến thực tế, Bí thư Đảng ủy xã Vạn An (tỉnh Nghệ An) Nguyễn Thạc Âu cho biết, sau 3 tháng vận hành chính quyền 2 cấp, được sự ủng hộ của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, các nhiệm vụ chính trị của xã được triển khai đúng tiến độ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy được tăng cường, bộ máy chính quyền cơ sở từng bước ổn định, phát huy hiệu quả.

Xã Vạn An được thành lập sau khi sáp nhập của 3 xã, thị trấn Nam Đàn cũ; xã Xuân Hoà và Thượng Tân Lộc, riêng xã Thượng Tân Lộc là 3 xã cũ được sáp nhập lại. Đây là một trong 2 xã có dân số đông nhất trong 5 xã sáp nhập gần đây của huyện Nam Đàn cũ.

Tại xã Vạn An, các mô hình trồng nho công nghệ cao 2,5 ha; mô hình trồng lưới hoa ở xã Xuân Hoà cũ, trồng bí xanh; trồng cây dược liệu... của doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn đã bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa bão vừa qua.

Bước đầu, đã có số liệu thống kê thiệt hại và đang chờ chính sách của cấp trên, nhằm hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp sớm ổn định trở lại.

Một số hình ảnh do phóng viên ghi lại về vườn nho công nghệ cao bị thiệt hại nặng nề sau mưa bão ở xã Vạn An:

Những dây nho héo khô trên đầu đoàn cán bộ thực tế.

Chị Nguyễn Thị Anh Nga kể việc bén duyên với mảnh đất Nghệ An đến trồng nho.

Cả loạt cây chết khô kéo dài, ai nhìn cũng xót xa.

Một trong nhiều cây nho may mắn hồi sinh trở lại. Ảnh: Quốc Huy

Nhưng nhiều cây nho khác thì khô co quắp không còn cơ hội sống.

Sự sống của hàng loạt cây nho đã chấm dứt sau thiên tai.

Chị Nguyễn Thị Anh Nga giới thiệu về vườn nho chị dày công chăm sóc...

Những cây nho mới chăm sóc hơn 1 năm tuổi ở vườn nhà kế bên cũng bị chết khô do bão lũ. Ảnh: Quốc Huy

Một số ít cây may mắn sống sót sau cơn bão.

Giữa vườn nho hàng ngàn cây xanh bị chết khô, chị Nga vẫn tin, một ngày không xa, vườn cây của gia đình mình sẽ tươi tốt trở lại và cho thu hoạch. Ảnh: Quốc Huy

