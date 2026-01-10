Đình Bắc 'bị xin băng đội trưởng' và ảnh chế sau trận thắng của U23

Với những gì các cầu thủ U23 đã làm được trong những trận đấu vừa qua tại giải U23 châu Á, người hâm mộ có quyền kỳ vọng về việc "lịch sử lặp lại", đội có thể vào trận chung kết như các đàn anh đã làm được ở Thường Châu năm 2018. Ảnh: Thể thao 24/7.