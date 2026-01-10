Nam sinh viên rơi từ tầng 8 xuống sảnh, tử vong

Ngày 10/1, Công an phường Linh Xuân phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ chết người rơi từ lầu 8 tại một trường đại học nằm trong khuôn viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Nạn nhân được xác định là T.L.H. (SN 2007, ngụ TP Hồ Chí Minh), sinh viên năm nhất. Công an phường hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đem về lo hậu sự.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ nam sinh viên năm 1 rơi lầu.

Trước đó tối 9/1, bảo vệ của trường đại học nghe tiếng động mạnh tại sảnh toàn nhà khu B nên chạy ra kiểm tra. Tại đây mọi người phát hiện H.nằm bất động ở sảnh nên lại gần định sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong, thông tin trên được báo với Công an.

Quá trình điều tra, Công an phát hiện ba lô và một số vật dụng cá nhân của nạn nhân được đặt trên lầu 8 của tòa nhà. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên đang được làm rõ.

Tác giả: Nghinh Phong

Nguồn tin: cand.com.vn