"3 nhớ 5 không" để nhận biết thịt lợn ngon, khác xa lợn bệnh, lợn chết

Liên quan vụ vận chuyển hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện có đưa vào kho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng Tp.Hải Phòng đã nhanh chóng làm rõ vụ việc, khởi tố 9 bị can.

Ngay sau thông tin về việc hơn 130 tấn thịt lợn mắc dịch tả châu Phi được "phù phép" đưa vào chế biến đồ hộp, trong đó có pate, khiến không ít người tiêu dùng lo lắng. Đặc biệt, pate là món ăn quen thuộc, dễ ăn, được nhiều gia đình lựa chọn cho bữa sáng hoặc bữa phụ của trẻ nhỏ, người già.

Theo các chuyên gia, lợn mắc bệnh thường nhiễm nhiều loại vi khuẩn, ký sinh trùng và virus. Khi con người tiêu thụ thịt từ những con vật mắc bệnh hoặc chết vì bệnh, nguy cơ ngộ độc thực phẩm và mắc các bệnh truyền nhiễm là rất lớn.

Những vi khuẩn như Salmonella, E.coli hay Listeria có thể tồn tại trong thịt lợn bệnh, gây nên các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy cấp, nôn mửa và sốt cao.

Ngoài ra độc tố sinh ra từ quá trình phân hủy của cơ thể lợn bệnh như histamine, endotoxin (độc tố nội bào của vi khuẩn) và mycotoxin (độc tố do nấm sinh ra) có khả năng tồn tại bền vững ngay cả dưới nhiệt độ cao.

Điều này đồng nghĩa với việc nấu chín thịt lợn ở 100 độ C vẫn không thể phá hủy hoàn toàn các chất độc này.

Vậy, làm thế nào để phân biệt pate ngon sạch với pate được làm từ lợn bệnh, lợn chết?. PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ một thực tế đáng lo ngại: Người tiêu dùng gần như không thể phân biệt pate sạch hay bẩn bằng cảm quan thông thường.

Lý do là bởi pate được chế biến từ thịt xay nhuyễn, qua nhiều công đoạn tẩm ướp, thêm gia vị, phụ gia thực phẩm. Khi thịt lợn bệnh, lợn chết được đưa vào làm pate, các đối tượng sản xuất sẽ cho thêm nhiều hóa chất, phụ gia để khử mùi, tạo màu, tạo độ béo, độ thơm, khiến thành phẩm cuối cùng trông không khác gì pate ngon sạch thông thường.

Theo ông Thịnh, mắt thường không thể phân biệt được. Ngay cả khi ăn vào cũng rất khó nhận biết. Chỉ khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi ăn thì mới có thể nghi ngờ.

Bật mí cách nhận biết dấu hiệu thịt lợn bệnh:

Theo chuyên gia, để phân biệt thịt lợn khỏe mạnh và thịt lợn chết bệnh, có thể dựa vào những dấu hiệu quan sát cơ bản sau:

- Lợn nhiễm sán: Cách phát hiện thịt lợn có sán đơn giản nhất là cắt dọc thớ và quan sát bề mặt thịt, nếu thấy những đốm trắng to bằng đầu kim hoặc thớ thịt có hình sợi, hình bầu dục to thì đó là dấu hiệu con lợn bị nhiễm sán. Những đốm này thường xuất hiện ở những vùng thịt có gân mỡ như thịt vai, thịt bắp, thịt thủ…

- Lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi: Trên da và tai lợn có những đốm xuất huyết lấm tấm. Tai lợn có màu tím xanh. Toàn bộ nội tạng bị xuất huyết. Ngoài ra, dấu hiệu nhận biết thịt lợn bệnh tả lợn châu Phi là miếng thịt có màu lạ như nâu, đỏ thâm, tím tái hay xám, xanh nhạt.

+ Thịt nhợt nhạt: Khi rửa nếu thịt lợn chuyển từ màu hồng sang màu tái nhợt nhạt, có mùi tanh, chứng tỏ miếng thịt ôi hoặc thịt bệnh đã được tẩm hoá chất che mắt.

+ Thịt không đàn hồi: Sờ vào miếng thịt, nếu thấy cứng, không có sự đàn hồi khi ấn vào, không mềm mại thì rất có thể thịt đã bị ướp urê hoặc chứa hàn the.

+ Thịt ngả màu xám nâu: Miếng thịt có màu ngả xám, nâu, phần bì và mỡ chảy dịch màu xanh nhạt là thịt ôi. Còn nếu thịt có màu nâu tối hoặc dính máu, phần thịt mỡ có màu hồng đào, bề mặt cắt của miếng thịt xuất hiện dịch màu đỏ sậm thì đó là lợn bệnh.

+ Hơi có mùi hôi: Miếng thịt lợn đang trong quá trình chuyển hoá vi sinh vật hay phân huỷ sẽ xuất hiện mùi hôi thối, không còn mang hương thơm đặc trưng của thịt sống. Khi miếng thịt xuất hiện mùi lạ thì chắc chắn nó đã hỏng, có thể là thịt lợn chết.

+ Lớp thịt mỡ thịt nạc không kết dính: Miếng thịt có lớp mỡ quá mỏng, liên kết giữa các thớ thịt lỏng lẻo có thể là thịt lợn tăng trọng.

Cách chọn thịt lợn ngon:

- Thịt đó có tươi ngon: Tiêu chí quan trọng nhất để biết miếng thịt đó có tươi ngon hay không là độ nhẵn bóng trên bề mặt; miếng thịt ngon phải có màu sắc hồng phấn nhạt, mềm, nhẵn.

- Mua ở nơi uy tín: Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên mua tại các cửa hàng, siêu thị thương hiệu uy tín, có chứng nhận kiểm dịch thú y, kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Không chọn sản phẩm quá rẻ: Tránh mua các sản phẩm có giá quá rẻ so với thị trường.

