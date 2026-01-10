Trước đó, tối 02/01/2026, Công an xã Minh Châu tiếp nhận thông tin phản ánh về việc có 02 nhóm thanh, thiếu niên che kín mặt, điều khiển xe môtô tháo biển số, mang theo hung khí như gậy baton, kiếm, dao, bình xịt hơi cay rượt đuổi, đánh nhau trên tuyến đường thuộc địa bàn xã.

Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Tối cùng ngày, Công an xã nhanh chóng làm rõ 02 nhóm đối tượng trú trên địa bàn các xã: Diễn Châu, An Châu, Quảng Châu và Minh Châu. Quá trình làm việc xác định, mặc dù không có mâu thuẫn từ trước, tuy nhiên khi gặp nhau trên đường, 02 nhóm đối tượng rượt đuổi, đánh nhau với mục đích thể hiện bản thân. Lực lượng Công an triệu tập 21 đối tượng và thu giữ tang vật gồm: 05 xe môtô, 01 gậy baton, 03 kiếm, 03 dao, 03 mặt nạ, 01 bình xịt hơi cay.

Công an xã Minh Châu lấy lời khai Trần Anh Tuấn - 01 trong 09 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”

Sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục, ngày 07/01/2026, Công an xã Minh Châu ra quyết định khởi tố 09 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngọc Anh - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn