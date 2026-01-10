Va chạm giao thông sau mâu thuẫn ở quán karaoke, một nam giới tử vong

Chiếc ô tô bị hư hỏng sau va chạm với xe máy chở 3 người sau mâu thuẫn, khiến một người tử vong - Ảnh: T.G.

Ngày 10-1, Công an xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này điều tra vụ việc liên quan đến một thanh niên tử vong vì va chạm giao thông sau khi xảy ra mâu thuẫn ở quán karaoke trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra chiều 8-1 tại quán karaoke thuộc thôn Tân Sơn (xã Đồng Lê).

Thời điểm trên, nhóm 4 người ở xã Tuyên Phú gồm Trần Tiến Dũng (39 tuổi), Lê Ngọc Hà (38 tuổi), Lê Viết Hùng (30 tuổi), Trần Đình Phi (36 tuổi) và nhóm còn lại 3 người ở xã Đồng Lê gồm Đinh Minh Long (28 tuổi); Phạm Văn Chinh (34 tuổi), Trần Thanh Đằng (39 tuổi) xảy ra mâu thuẫn khi hát.

Trong lúc xảy ra cãi vã, nhóm trú ở xã Tuyên Phú dùng hung khí tấn công một người của nhóm trú xã Đồng Lê, khiến người này bị thương ở tay. Sau đó nhóm trú xã Tuyên Phú chở nhau về bằng xe máy.

Tuy nhiên ngay sau đó Đinh Minh Long, người trong nhóm trú xã Đồng Lê, đã lái ô tô đuổi theo. Khi phát hiện xe máy của nhóm đối thủ chạy phía trước, Long lái ô tô va chạm với xe máy khiến cả ba người trên xe ngã xuống đường.

Hậu quả là Trần Tiến Dũng, người trên xe máy, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa, sau đó chuyển tuyến vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới nhưng tử vong trên đường.

Hai người còn lại bị thương.

Nhận tin báo, Công an xã Đồng Lê đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

Tác giả: Quốc Nam