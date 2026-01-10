Nam ca sĩ phải nhập viện, ngồi xe lăn ở Mỹ: Bệnh nặng vẫn muốn về Việt Nam

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã tới thăm ca sĩ Quang Bình hiện đang nằm viện tại Mỹ.

Được biết, ca sĩ Quang Bình hiện sống neo đơn không người thân tại Mỹ. Anh không có nhà cửa, tài sản, phải ở thuê trong một căn hộ nhỏ và bị tai biến liệt nửa người dẫn đến đi lại khó khăn.

Gần đây, sức khỏe Quang Bình ngày càng yếu, đi vài bước lại ngã nên phải nhập viện và ngồi xe lăn. Chủ nhà thấy tình hình Quang Bình khá xấu nên không muốn cho ở thuê nữa, muốn cho anh vào viện dưỡng lão để có người chăm sóc.

Quang Bình tâm sự với Thúy Nga: "Tôi bây giờ hết đi lại được rồi, giờ muốn đi là phải vịn vào tường. Tôi vào viện thì được ở một mình một phòng, được người ta cắt tóc cho. Phòng ở viện này dành cho người già neo đơn khó khăn, được chính phủ lo cho hết.

Bữa giờ cũng có người tới thăm tôi nhưng ít lắm. Tôi cũng biết năm nay kinh tế khó khăn, mọi người đều chật vật nên đành chấp nhận, không dám kêu ai.

Hôm đó tôi bị ngã nhưng may là ngã vào đám cỏ nên không bị chấn thương nào nghiêm trọng. Em gái tôi cũng thi thoảng gọi điện hỏi thăm nhưng ở xa quá nên không đến thăm được. Ở Mỹ này ai cũng bận, lại ở xa nhau nên đi thăm nhau là khó lắm.

Tôi ở đây hơi khó ngủ nhưng được cái cũng sạch sẽ, không bị dơ. Được chính phủ lo cho chỗ ở như thế này là quá tốt rồi, một mình một phòng, có vệ sinh riêng.

Em gái tôi tính qua đây ở rồi bán hàng, tôi mong nó qua để thuê cái nhà rồi tôi tới ở một phòng".

Tuy bệnh nặng nhưng ca sĩ Quang Bình vẫn bày tỏ mong muốn về Việt Nam để thăm mẹ già và con gái.

Thúy Nga nghe vậy liền thốt lên: "Trời ơi anh đang bệnh thế này sao về Việt Nam được, rồi ai đưa anh ra sân bay, ai đưa anh lên máy bay để theo anh về Việt Nam? Anh đâu tự về một mình được. Hơn nữa, ở bên này còn có tiền trợ cấp, được lo cho chỗ ở, ăn uống. Anh đi không nổi mà anh cứ đòi về Việt Nam rồi ai chăm anh?".

Dù Thúy Nga ngăn cản, Quang Bình vẫn muốn về Việt Nam. Anh còn tự hào khoe: "Con gái tôi vừa tốt nghiệp đại học, trường Kinh tế. Tôi cũng mong muốn khỏe lại để đi làm có thêm thu nhập".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt