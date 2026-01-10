Bất ngờ môi giới, “cò” đất vắng bóng tại khu đấu giá Nam Lĩnh, Nghệ An

Trước đó, thông tin về việc đề xuất đầu tư Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 4 đã khiến thị trường đất đấu giá tại khu vực Nam Lĩnh – Rú Cụp sôi động bất thường. Nhiều lô đất được trả giá cao hơn đáng kể so với mức khởi điểm, giao dịch diễn ra dồn dập với sự xuất hiện của môi giới từ nhiều địa phương.

Tuy nhiên, cơn “sốt” này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Khi thông tin chính thống được công bố, thị trường nhanh chóng chững lại.

Khu đất đấu giá vắng bóng người qua lại.

Theo ghi nhận, hiện nay khu vực này chủ yếu còn lại những người dân đến tìm hiểu với nhu cầu ở thực hoặc đầu tư dài hạn, thay vì các giao dịch lướt sóng như trước. Các tuyến đường vào khu đấu giá còn tấp nập xe cộ, người qua lại trước đây, thì nay vắng bóng hẳn. Thỉnh thoảng, nơi đây chỉ xuất hiện 1 chiếc ô tô rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồ Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Huệ, Nghệ An cho biết, các hoạt động mua bán đất sôi động trước đó chủ yếu xuất phát từ thông tin lan truyền liên quan đến quy hoạch khu công nghiệp.

“Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 4 hiện mới chỉ dừng ở bước đề xuất, chưa có quyết định phê duyệt chính thức. Chính quyền địa phương đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân thận trọng khi giao dịch, tránh chạy theo tin đồn,” lãnh đạo UBND xã Đại Huệ nhấn mạnh.

Theo vị này, sau khi thông tin được làm rõ, lượng người đến tìm hiểu và giao dịch đất tại khu đấu giá Nam Lĩnh đã giảm rõ rệt, tình hình dần ổn định trở lại.

Thỉnh thoảng xuất hiện chiếc ô tô rồi nhanh chóng rời đi.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết, dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 4 hiện mới dừng ở bước đề xuất khảo sát, nghiên cứu, chưa có quyết định phê duyệt quy hoạch hay chấp thuận chủ trương đầu tư.

Khi chưa có quy hoạch chi tiết, chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, việc mua bán, chuyển nhượng đất đai theo thông tin lan truyền tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người dân và nhà đầu tư cần hết sức thận trọng, tránh giao dịch theo tâm lý đám đông.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, các giao dịch đất đai chỉ được pháp luật bảo vệ khi đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định, đồng thời khuyến cáo không thực hiện đặt cọc, sang tay đối với các thửa đất chưa hoàn tất hồ sơ pháp lý.

Trong khi đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An – đơn vị trực tiếp tham mưu về các khu công nghiệp trên địa bàn khẳng định, VSIP Nghệ An 4 hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, rà soát, chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư.

Mọi thông tin về vị trí, ranh giới, quy mô và tiến độ triển khai Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 4 chỉ có giá trị khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố chính thức. Việc suy đoán hoặc lan truyền thông tin chưa được xác nhận có thể gây nhiễu loạn thị trường.

Ban Quản lý cũng cho biết thêm, quá trình xem xét dự án sẽ được thực hiện theo đúng quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất và các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm hài hòa giữa phát triển công nghiệp và ổn định đời sống người dân khu vực bị ảnh hưởng.

Sau khi các cơ quan quản lý nhà nước đồng loạt lên tiếng, hoạt động mua bán mang tính đầu cơ tại khu đấu giá Nam Lĩnh giảm mạnh. Giới môi giới, cò đất – vốn phụ thuộc vào thông tin chưa kiểm chứng và kỳ vọng ngắn hạn – dần rút lui khỏi thị trường.

Sự vắng bóng của cò đất tại khu đấu giá Nam Lĩnh được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường bất động sản địa phương đang dần trở lại trạng thái ổn định. Việc minh bạch thông tin từ các cơ quan quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế các cơn “sốt” ảo, bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh, bền vững. Diễn biến này phản ánh rõ quá trình hạ nhiệt của thị trường sau khi các thông tin liên quan đến quy hoạch, đầu tư được làm rõ.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn