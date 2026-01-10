Thời gian:
Tượng ngựa mạ vàng vài chục triệu hút khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

Với mức giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, tượng ngựa mạ vàng đang trở thành mặt hàng hút khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thị trường quà tặng Tết Nguyên đán 2026 đang bước vào giai đoạn nhộn nhịp. Trong đó, đáng chú ý là tượng ngựa mạ vàng thu hút sự chú ý của người mua. Ảnh: Golden gift

Tượng ngựa có bề mặt lấp lánh ánh vàng, nhìn sang trọng và đẳng cấp. Ảnh: Golden gift

Theo khảo sát, tượng ngựa mạ vàng có giá dao động từ 8 - 50 triệu đồng, tùy mẫu mã và kích thước. Ảnh: Golden gift

Tượng Ngựa Vàng Ngũ Phúc giá 50 triệu đồng gây ấn tượng với cây mai vàng lớn, tán rộng và đang nở rộ. Ảnh: Golden gift

Các mẫu tượng ngựa phát tài bằng đồng mạ vàng Nano có giá từ 1,5 - 3 triệu đồng. Ảnh: Kinggold

Tượng ngựa mạ vàng được các nghệ nhân lên ý tưởng dáng, thế rồi đến công đoạn tạo hình mẫu bằng sáp, sau đó là đúc tượng. Ảnh: Golden gift

Để tạo nền cho bề mặt của tượng, các nghệ nhân phải mài, dũa tỉ mỉ từng chi tiết. Ảnh: Kinggold

Nhằm kịp thời phục vụ thị trường quà tặng Tết cuối năm, đội ngũ chế tác phải chuẩn bị suốt hơn 6 tháng qua. Ảnh: Kinggold

Đối với các đơn hàng doanh nghiệp, khách hàng chủ yếu là một số ngân hàng, tập đoàn lớn. Ảnh: Golden gift

Bên cạnh đó, tranh ngựa vàng giá 5 triệu đồng cũng thu hút nhiều khách hàng. Ảnh: Kinggold

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

  Từ khóa: tượng ngựa mạ vàng ,tranh ngựa vàng ,Tết Nguyên đán 2026 ,Quà tặng ,thị trường

