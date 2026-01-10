Nam thanh niên nặng 127 kg "lột xác" ngoạn mục nhờ phương pháp "lạ"

Vanshaj 23 tuổi sống ở Ấn Độ hiện là huấn luyện viên thể hình trực tuyến. Anh từng nặng tới 127 kg vì ăn uống vô độ, hầu như không tập thể dục.

Với cân nặng như vậy, Vanshaj cảm thấy bế tắc và vô cùng bất lực với sức khỏe của mình.

Chàng trai 23 tuổi đã giảm cân từ 127 kg xuống còn 72 kg. Hành trình đầy quyết tâm và kiên trì của anh ấy có thể truyền cảm hứng cho mục tiêu giảm cân của nhiều người. Ảnh: Indiatoday.

Thấy mình là huấn luyện viên thể hình nhưng cân nặng lại quá khổ nên anh bắt đầu thay đổi bản thân và tìm phương pháp giảm cân an toàn. Thay vì lựa chọn các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, phẫu thuật hay các "mẹo" tập luyện. Anh chọn cách thực hiện những bước nhỏ, đều đặn mỗi ngày ngay cả khi động lực thấp.

Kể từ khi luyện tập, Vanshaj cảm thấy có sự thay đổi. Chỉ sau khoảng 18 tháng nỗ lực không ngừng, cân nặng của Vanshaj đã giảm từ 127 kg xuống còn khoảng 72 kg, tương đương với mức giảm 55 kg.

Những bài học bạn có thể rút ra từ hành trình giảm cân của Vanshaj như sau:

- Không tập luyện quá sức: Sự tiến bộ thực sự đến từ những thói quen phù hợp với cuộc sống của bạn, chứ không phải những thói quen cực đoan dễ dẫn đến kiệt sức nhanh chóng.

- Hãy chọn sự cân bằng: Chế độ ăn uống cân bằng và vận động thường xuyên luôn tốt hơn các kế hoạch cấp tốc.

- Vui vẻ nói không stress: Kiên nhẫn và tử tế với bản thân thường giúp hành trình trở nên bền vững.

