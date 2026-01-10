Xe giường nằm cháy rụi khi vừa đi bảo dưỡng về

Tối 9/1, sau khi kết thúc đợt bảo dưỡng định kỳ tại Đà Nẵng, tài xế Nguyễn Văn Thành, 40 tuổi, một mình lái xe khách giường nằm biển số Lai Châu chạy hướng Nam – Bắc, di chuyển từ TP Đà Nẵng về công ty ở Lai Châu. Khoảng 4h ngày 10/1, khi đến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua xã Cẩm Lạc, trước đây thuộc huyện Cẩm Xuyên, lửa bất ngờ bốc lên ở phần đầu xe.

Hiện trường vụ cháy xe khách, rạng sáng 10/1. Ảnh: Hùng Lê

Tài xế Thành tấp phương tiện vào lề đường rồi thoát xuống, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Khoảng 5 phút sau, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ xe, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, 15 cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Hà Tĩnh cùng hai xe chữa cháy đến hiện trường phun nước dập lửa. Sau khoảng 30 phút, hỏa hoạn được khống chế song xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Your browser does not support the video tag.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa vụ cháy xe khách giường nằm. Video: Hùng Lê

Vụ cháy khiến các phương tiện qua khu vực di chuyển khó khăn. Đến đầu giờ sáng, lực lượng chức năng hoàn tất việc giải phóng hiện trường, khôi phục lưu thông. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài gần 54 km, tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng, khởi công năm 2023 và khai thác toàn tuyến từ ngày 28/4. Giai đoạn một có bốn làn xe, tốc độ tối đa 90 km mỗi giờ, tối thiểu 60 km mỗi giờ.

Xe khách bị thiêu rụi sau vụ cháy. Ảnh: Hùng Lê

Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ cháy xe khách giường nằm. Ngày 2/1, xe khách biển Hà Tĩnh chở hơn 10 người bất ngờ bốc cháy khi chạy trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, khiến một học sinh lớp 12 mắc kẹt và tử vong.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net