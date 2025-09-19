'Bão chồng bão', nông dân ở Nghệ An xót xa nhìn lúa chín rục ngoài đồng

Nông dân ở Nghệ An mót những bông lúa còn sót lại ngoài đồng. (Ảnh: Phạm Tâm)

Thời điểm này, nông dân tỉnh Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu. Tuy nhiên, trái với cảnh nhộn nhịp thường thấy, trên những cánh đồng của xã Kim Liên, không khí lại ảm đạm, đìu hiu.

Những thửa ruộng ngâm trong nước lũ nhiều ngày chuyển sang màu xám, bông lúa trĩu nặng nay rạp xuống, mục nát.

Ngồi thất thần giữa ruộng lúa xơ xác, ông Võ Văn Từ (SN 1950, trú tại xóm 5, xã Kim Liên) không giấu được nỗi buồn. Nhìn thành quả lao động của cả một mùa vụ đang dần thối rữa, người nông dân chỉ biết tiếc nuối và bất lực.

"Vụ này, gia đình tôi gieo cấy 7 sào, nhưng có đến 6 sào mất trắng. Bây giờ để lúa ngoài đồng cả, có ai gặt được đâu", ông Từ xót xa nói.

Cánh đồng lúa ở xã Kim Liên, Nghệ An bị chết do ngập úng.

Ông Võ Văn Từ xót xa nhìn thành quả lao động bị mất trắng.

Cùng chung cảnh ngộ, bà Đinh Thị Tảo (SN 1957, trú tại xóm 5, xã Kim Liên) cho biết, những trận mưa bão triền miên khiến cả cánh đồng chìm trong nước. Khi chưa kịp khắc phục hậu quả của cơn bão Kajiki, bão Nongfa lại ập đến mang theo mưa lớn kéo dài, một lần nữa nhấn chìm niềm hy vọng của người dân.

"Gia đình tôi trồng 7 sào thì mất trắng 4 sào. Số còn lại thu hoạch cũng chỉ được khoảng 14 bao lúa, năng suất giảm hơn một nửa", bà Tảo nghẹn ngào.

Tiếc của, hàng ngày, bà vẫn lội ra đồng, cố gắng mót những bông lúa còn sót lại về làm thức ăn cho đàn gà. Hình ảnh người nông dân cặm cụi trên cánh đồng hoang tàn sau lũ dữ khiến ai cũng chạnh lòng.

Ông Biện Văn An, Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Liên cho biết, vụ lúa năm nay, toàn xã Kim Liên gieo cấy hơn 2.300ha. 2 cơn bão liên tiếp đổ bộ đúng vào thời điểm lúa trổ bông khiến hơn 1.800ha bị thiệt hại nặng, diện tích còn lại năng suất cũng chỉ đạt khoảng 50% so với kế hoạch.

"Tình trạng người dân bỏ lúa ngoài đồng diễn ra ở nhiều nơi. Trên địa bàn xã, diện tích lúa Hè Thu chịu thiệt hại trên 70% là rất lớn. Nhìn những ruộng lúa chín vàng không thể thu hoạch mà xót xa lắm", ông An cho biết.

Lúa ngâm nước lâu ngày, nảy mầm trên ruộng.

Trong khi đó, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Liên cho biết, trước mắt, địa phương đang tập trung thống kê thiệt hại và động viên người dân. Về lâu dài, chính quyền xã đang kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để nâng cấp các trạm bơm, giúp người dân chủ động hơn trong việc tiêu úng, giảm thiểu thiệt hại cho các vụ mùa tiếp theo.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An, năm 2025, diện tích lúa Hè Thu gieo cấy hơn trên 56.000ha. Chỉ riêng ảnh hưởng của bão Kajiki khiến hơn 33.000ha bị ngập úng, đổ rạp. Cơn bão Nongfa nối tiếp ngay sau đó làm tình hình thêm trầm trọng, nhiều vùng gần như mất trắng.

Qua đánh giá, năng suất lúa Hè Thu năm nay tại Nghệ An ở mức rất thấp so với mọi năm. Khó khăn chồng chất khó khăn khi không chỉ năng suất giảm mạnh, mà chất lượng lúa cũng kém, khiến thương lái ép giá, gây thiệt hại nặng cho bà con nông dân.

