Xe tải cuốn xe máy dưới gầm lúc sáng sớm, hai anh em thương vong

Khoảng 7 giờ cùng ngày, nam tài xế lái chiếc ô tô tải biển số 60C-348.86 trên đường ĐT 746, theo hướng từ nhà thờ Bến Sắn đi vòng xoay Tân Hiệp, phường Tân Hiệp, TPHCM (trước đây thuộc TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến vòng xoay Tân Hiệp, tài xế cho phương tiện rẽ phải và xảy ra va chạm với xe máy biển số 83VK-020.92 do đôi nam nữ chở nhau (chưa rõ người điều khiển).

Vụ va chạm làm hai người ngã xuống đường, người nam bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ, cô gái bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng nghiệp vụ Công an TPHCM đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. Người thân của hai nạn nhân cho biết, hai nạn nhân là anh em, cô gái 19 tuổi, người anh 22 tuổi, cùng quê An Giang và làm công nhân.

Tác giả: Thống Nhất

Nguồn tin: congan.com.vn