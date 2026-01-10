Nghệ An ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp các trạm y tế khu vực giáp biên các xã miền Tây

Nghệ An khởi công đợt 1 xây dựng Trạm Y tế các xã: Châu Khê, Tam Quang và Keng Đu vào ngày 28/11/2025 vừa qua.

Việc triển khai lệnh xây dựng khẩn cấp nhằm kịp thời khắc phục tình trạng xuống cấp của các trạm y tế, bảo đảm an toàn cho đội ngũ y, bác sĩ và người dân khi đến khám, chữa bệnh. Đồng thời, góp phần ổn định hoạt động y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực giáp biên giới.

Theo quyết định, các hạng mục được đầu tư bao gồm: nhà làm việc, khu vực thăm khám và điều trị, nhà để xe, khu lưu chứa rác thải y tế; hệ thống hạ tầng kỹ thuật như sân, đường nội bộ, cổng, hàng rào, hệ thống cấp nước sạch, cấp điện, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng công nghệ thông tin, thông tin liên lạc, khu thu gom và xử lý rác thải. Bên cạnh đó, các hạng mục hiện trạng bị hư hỏng sẽ được cải tạo, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị và nội thất đồng bộ.

Các công trình được triển khai tại các xã: Châu Khê, Tam Quang, Keng Đu, Na Ngoi, Na Loi, Thông Thụ và Tri Lễ. Tổng mức đầu tư dự kiến cho toàn bộ dự án là 70 tỷ đồng, trong đó mỗi trạm y tế có mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, do Công an tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý thực hiện.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh căn cứ lệnh xây dựng khẩn cấp để tổ chức lập hồ sơ, triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, đánh giá hiện trạng từng hạng mục, xác định rõ các hư hỏng do thiên tai gây ra để có phương án cải tạo, sửa chữa phù hợp; thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

Cùng với đó, các sở, ngành gồm: Y tế, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

UBND các xã có công trình được đầu tư khẩn trương hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng, chủ động phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để triển khai dự án đúng tiến độ, góp phần sớm đưa các trạm y tế vào hoạt động ổn định, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân vùng miền Tây Nghệ An.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn