Đoàn giám sát Trung ương kiểm tra công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tại Nghệ An

Đoàn giám sát Trung ương làm việc với Nghệ An về Tổng điều tra kinh tế năm 2026. (Ảnh: Thu Hà)



Tham gia buổi làm việc, về phía Trung ương có bà Lê Thị Tường Thu – Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Trưởng Đoàn giám sát, cùng các thành viên. Về phía tỉnh Nghệ An có ông Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trung Kiên – Phó Trưởng Thống kê tỉnh, Tổ trưởng Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế đã báo cáo chi tiết kết quả công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện.

Theo đó, Nghệ An tổ chức điều tra tại 3.799 thôn, tương ứng 3.829 địa bàn điều tra, với tổng số 154.144 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, trong đó có 4.408 hộ thuộc mẫu điều tra. Việc lựa chọn mẫu được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm yêu cầu về tính đại diện và độ tin cậy của số liệu.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tại Nghệ An được triển khai hoàn toàn bằng phương thức thu thập thông tin điện tử, sử dụng thiết bị thông minh và phần mềm chuyên dụng, phù hợp với định hướng chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thống kê. Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra vào sáng 07/01/2026, chọn xã Quỳnh Lưu làm điểm phát động, qua đó tạo khí thế, quyết tâm triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Thống kê tỉnh cũng nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong đó, ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ kéo dài đã tác động đến tiến độ tập huấn, lập bảng kê và tổ chức điều tra tại một số địa bàn. Việc kiện toàn mô hình chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo các cấp trong giai đoạn đầu còn phát sinh lúng túng. Ngoài ra, biến động nhân sự thống kê cơ sở, điều tra viên chủ yếu kiêm nhiệm, cùng với những khó khăn trong việc xác định cơ sở kinh doanh trực tuyến và áp dụng hệ thống mã ngành mới cũng ảnh hưởng nhất định đến tiến độ và chất lượng điều tra.

Phát biểu chỉ đạo, ông Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh nhấn mạnh, Tổng điều tra kinh tế là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá thực trạng, xây dựng chính sách và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thống kê tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc Tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia Tổng điều tra của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ cá thể, góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Thay mặt Đoàn giám sát Trung ương, bà Lê Thị Tường Thu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Nghệ An trong công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục bám sát phương án điều tra, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát, ông Phan Trường Sơn – Trưởng Thống kê tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổ thường trực và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai thống nhất, chính xác và đúng quy định.

Tác giả: L.Q

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn