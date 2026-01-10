Hai cầu thủ U23 Việt Nam bị kiểm tra doping

Đình Bắc trở về khách sạn muộn do phải bị kiểm tra doping theo quy định.

Cuộc so tài diễn ra tối 9/1 trên sân King Abdullah (Saudi Arabia) khép lại với chiến thắng quan trọng cho thầy trò Kim Sang-sik. Trận này, Xuân Bắc đá chính và được rút ra ở phút 63 để nhường chỗ cho Nguyễn Thái Quốc Cường. Cùng thời điểm, Đình Bắc được tung vào sân thay Nguyễn Quốc Việt nhằm gia tăng sức tấn công.

Sau khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, cả hai cầu thủ đều được đại diện ban tổ chức và bộ phận y tế của AFC yêu cầu di chuyển đến khu vực kiểm tra doping. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ U23 Việt Nam phải thực hiện thủ tục này tại giải đấu diễn ra trên đất Saudi Arabia.

Theo quy định của AFC, việc kiểm tra doping có thể được tiến hành theo hai hình thức là thông báo trước cho đội bóng và lựa chọn cầu thủ ngẫu nhiên sau trận, hoặc kiểm tra đột xuất ngay tại sân thi đấu nhằm đảm bảo tính khách quan và minh bạch. Trường hợp của Đình Bắc và Xuân Bắc thuộc diện được chỉ định trực tiếp sau trận.

Do vừa trải qua hơn 60 phút thi đấu với cường độ cao, thể trạng hai cầu thủ bị mất nhiều nước, khiến quá trình lấy mẫu không thể thực hiện ngay. Để hoàn tất thủ tục theo đúng quy trình, họ phải bổ sung nước và chờ đủ điều kiện sinh học để thu thập mẫu thử.

Phải đến khoảng 21h30 ngày 9/1 (giờ địa phương) cả hai mới rời khu vực kiểm tra, muộn hơn hơn 2 tiếng so với thời điểm trận đấu kết thúc. Đây là một phần bắt buộc trong công tác kiểm soát y tế tại các giải đấu do AFC tổ chức.

