Nghệ An: Hai bà cháu t.ử v.ong do va chạm xe đầu kéo

Hơn 16h ngày 10/1, ông Lê Văn Điệp, 63 tuổi, trú phường Thành Vinh, điều khiển xe máy chở vợ là bà Thái Thị Định, 67 tuổi, cùng cháu trai Lê Văn Hoàng Phúc, 12 tuổi, chạy trên quốc lộ 46 theo hướng từ xã Vạn An đi xã Kim Liên.

Khi đến đoạn qua xóm Đại Thắng, xã Đại Huệ, xe máy của ông Điệp va chạm với xe đầu kéo biển số Đắk Lắk do tài xế Lê Danh Cường, 30 tuổi, trú Thanh Hóa, điều khiển, chạy cùng làn đường theo hướng ngược lại.

Hiện vụ tai nạn, chiều 10/1. Ảnh: Hùng Lê

Tai nạn khiến ba người trên xe máy văng xuống đường. Bà Định và cháu Phúc tử vong tại chỗ, ông Điệp bị thương nặng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy biến dạng, ôtô hư hỏng nhẹ phần đầu, xung quanh có nhiều mảnh vỡ của hai phương tiện.

Công an xã Đại Huệ đã cử lực lượng đến phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường. Đến đầu giờ tối, hiện trường được giải phóng. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Quốc lộ 46 rộng hơn 12 m, song đoạn qua xã Đại Huệ đang thi công nâng cấp nên các phương tiện chỉ lưu thông được một chiều với làn đường rộng khoảng 6 m.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net