Xót xa hình ảnh nam shipper ngất xỉu ngay trên xe khi đang giao hàng cho khách

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam shipper bất ngờ ngất xỉu ngay trên xe máy khi đang dừng trước cửa nhà để giao hàng cho khách. Sự việc xảy ra vào khoảng 8h36 ngày 22/5 vừa qua.

Your browser does not support the video tag.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, nam shipper chạy xe máy chở theo thùng hàng dừng trước cửa chờ đợi giao đơn hàng. Tuy nhiên, khi đang chụp ảnh, chuẩn bị giao đơn thì nam shipper bất ngờ ngất xỉu, khiến chiếc xe máy từ từ đổ ngiêng còn nạn nhân ngã nhào xuống đất.

Thấy nam shipper nằm bất động, người phụ nữ vô cùng hốt hoảng liên tục la lớn để gọi hàng xóm ra ứng cứu "Ôi, sao vậy? Trời đất ơi! Bà Tư ơi, sao nó té xuống đây luôn rồi. Có sao không, nằm nghỉ đi".

Khoảng vài chục giây sau, nam thanh niên cũng từ từ tỉnh lại, chầm chậm đứng dậy và nói "không sao đâu chị ơi".

Ngay sau đó, shipper cũng đã dựng chiếc xe máy lên, gục đầu lên tay lái để nghỉ ngơi. Một số người dân cũng đã chạy lại hỗ trợ dựng chân chống xe để nam thanh niên có thể ngồi nghỉ ngơi, ổn định sức khoẻ. "Ngồi nghỉ tí đi, có hay bị chóng mặt vậy không?", người dân hỏi han tài xế.

Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác khiến nam shipper ngất xỉu, nhưng nhiều ý kiến cho rằng có thể do kiệt sức hoặc chạy xe trong giao hàng liên tục trong thời tiết nắng nóng gay gắt trong những ngày gần đây.

Nhiều người cũng kêu gọi khách hàng nên thông cảm nếu đơn hàng đến trễ, đặc biệt vào những ngày thời tiết khắc nghiệt.

"May mắn là anh ấy ngất khi đã dừng xe. Nếu đang di chuyển giữa đường thì có thể gây tai nạn nghiêm trọng, hoặc nguy hiểm nếu không may bị ngã hay mất lái. Biết rằng kiếm tiền rất quan trọng, nhưng các anh shipper cũng cần giữ gìn sức khỏe nhé", tài khoản D.P chia sẻ.

"Tình trạng này không may xảy ra khi đang chạy xe thì thật sự rất nguy hiểm! Mình cũng hay bị, xoay xoay đầu là ngã cái đùng, đứng dậy như chưa có chuyện gì. Có lẽ do tụt đường huyết. Mọi người giữ gìn sức khoẻ khi làm việc trong thời tiết nắng nóng nhé", một người khác nhắc nhở.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn