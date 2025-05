Điều tra vụ nam shipper bị đánh tới tấp do mâu thuẫn 64.000 đồng

Ngày 20-5, cộng đồng mạng chia sẻ clip một người đàn ông liên tục đấm, nắm tóc một nam shipper.

Hình ảnh ghi lại nam shipper bị đánh tới tấp.

Sự việc xảy ra vào ngày 18-5 ở địa bàn phường An Phú, TP Thủ Đức (TP HCM).

Anh N.T.P (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết mình là người bị đánh trong clip. Theo đó, chiều 16-5, anh đến giao hàng cho một người đàn ông ở chung cư thuộc phường An Phú nhưng không gặp mà yêu cầu để lại hàng và sẽ chuyển khoản sau. Anh P. để lại hàng rồi ra về.

Tối cùng ngày, anh P. thấy chưa nhận được tiền nên gọi điện nhắc thì hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Người đàn ông sau đó chuyển cho anh P. 64.000 đồng.

Đến ngày 18-5, anh P. có một đơn hàng phải giao cho gia đình người đàn ông. Song do mâu thuẫn từ trước nên anh P. gọi cho vợ người đàn ông để giao.

Người vợ nói anh P. giao đến quán ăn của gia đình người này nằm trong chung cư nhưng anh P. từ chối. 5 phút sau, người đàn ông xuất hiện lao đến đánh anh P.

Anh P. bức xúc: "Ông ta nói sẽ đập tôi, tôi trả lời rằng nếu muốn đánh thì cứ ra mặt chứ đừng hăm dọa qua điện thoại. Sau đó ông ta xuống và đánh tôi như trong clip".

Vụ việc khiến anh bị tổn thương vùng ngực, gãy sống mũi. Ngay sau sự việc, anh P đến Công an phường An Phú trình báo. Công an đã mời hai bên lên làm việc và ban đầu hướng đến hòa giải. Do sức khỏe yếu, anh P. xin nghỉ vài ngày để hồi phục.

Tác giả: Anh Vũ - Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động