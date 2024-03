Xót xa cặp vợ chồng trẻ người Khơ mú tử vong trên đường vào Nam đi cạo mủ cao su thuê

Đến chiều nay (11/3), thi thể của 2 nạn nhân cũng là cặp vợ chồng trẻ tử vong trong vụ xe khách va chạm với xe tải trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa phận xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã được đưa về đến quê nhà ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Thi thể của nạn nhân Cụt Thị Phong vừa được đưa về quê nhà ở xã Pha Đánh (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) để lo hậu sự.

Trong đó, thi thể người chồng là Cụt Văn Sơn (SN 2004, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) được đưa về nhà ba mẹ tại xã Bảo Nam. Còn thi thể người vợ là Cụt Thị Phong (trú huyện Pha Đánh, huyện Kỳ Sơn) đã được đưa về nhà bố mẹ tại xã Pha Đánh.

Qua trao đổi với PV Báo CAND chiều 11/3, bà Vi Thị Thanh, Chủ tịch UBND xã Pha Đánh cho biết, gia đình em Phong có hoàn cảnh rất đặc biệt khó khăn, là hộ nghèo, người dân tộc thiểu số Khơ mú.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường phương tiện xe khách giường nằm.

Năm 2023, gia đình Phong cùng với nhiều gia đình khác trên địa bàn xã đã được Bộ Công an hỗ trợ xây nhà tình nghĩa. Nhờ vậy, suốt những tháng mưa gió qua, em Phong cũng như 5 thành viên trong gia đình đã có được mái ấm, có nơi ở an toàn.

Do ở quê không có việc làm nên khoảng 3 năm nay, cứ thường ra Giêng, em Phong cùng với bố mẹ em vào Bình Phước đi cạo mủ cao su thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Năm ngoái, em Phong và em Cụt Văn Sơn ở xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn) đã nên duyên vợ chồng.

Căn nhà kiên cố của gia đình em Phong vừa được Bộ Công an trao tặng vào tháng 6/2023.

“Thế nhưng do nhà nghèo, không có tiền nên hai bên gia đình chưa thể tổ chức lễ cưới. Vì vậy, em Phong vẫn đang sống ở nhà ba mẹ ở xã Pha Đánh. Hiện, vợ chồng em Phong đã có 1 con nhỏ (7 tháng tuổi). Trước khi vợ chồng Phong khăn gói, rời quê vào Bình Phước đi cạo mủ cao su thuê, cháu bé đã gửi lại nhờ ông bà nội chăm sóc”, bà Thanh cho biết.

“Gia đình em Phong nói, lúc nào đi làm thuê có tiền sẽ về quê tổ chức lễ cưới để mời bà con xóm giềng nhưng không ngờ, em ấy đã vĩnh viễn ra đi, để lại con thơ dại”, bà Thanh giọng nghèn nghẹn.

Hiện trường vụ tai nạn rất nghiêm trọng.

Qua tìm hiểu của PV Báo CAND được biết, bố mẹ em Phong đã chuẩn bị đồ đạc và dự định sáng nay (11/3) cũng bắt xe khách vào Bình Phước để đi xin cạo mủ cao su. Không ngờ, sáng 11/3, nhận được hung tin con gái và con rể đã tử vong trên chuyến xe định mệnh tối 10/3 khi trên đường vào Nam làm thuê kiếm sống, họ rơi vào hoảng loạn.

Hiện, chính quyền xã Pha Đánh, Công an xã và các ban, ngành đang tập trung giúp đỡ để lo hậu sự cho em Phong.

Anh Cù Văn Tuyền (trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nhớ lại, khi vừa mới thiếp ngủ sau bữa cơm tối tại điểm dừng nghỉ ở Quảng Trị, bỗng anh nghe tiếng va chạm mạnh, xe khách lắc lư một quãng đường rồi dừng lại. “Lúc tôi tỉnh dậy, nhìn sang bên phải xe thì không thấy hai vợ chồng Sơn đâu nữa, trong khi mạn phải xe lộ ra một khoảng trống lớn. Tiếng khóc, sự hoảng sợ, nháo nhác bắt đầu xuất hiện trên xe. Nhiều người ở những giường phía trước dường như không biết chuyện gì đang xảy ra”, anh Tuyền cho biết.

Anh Cù Văn Tuyền kể lại giây phút không còn thấy vợ chồng em Phong trên xe.

Theo anh Tuyền, vợ chồng Cụt Văn Sơn có hoàn cảnh rất khó khăn. “Họ mới có con 7 tháng tuổi nhưng phải gửi ở nhà cho ông bà để vào Bình Phước xin đi cạo mủ cao su. Ở cùng thôn với nhau, chúng tôi đi cùng chuyến xe để vào Nam làm thuê thì không may xảy ra sự việc đau lòng”, anh Tuyền giọng nghèn nghẹn.

Nằm cùng vợ chồng anh Sơn và anh Tuyền ở dãy giường sau cùng của xe khách, anh Cụt Văn Kỳ (trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc vợ chồng anh Sơn bị rơi xuống khỏi xe sau cú va chạm mạnh giữa xe khách và xe tải. “Sau tiếng động mạnh, khi tôi nhìn sang thì không thấy hai người họ đâu nữa, một số người khác la hét, hoảng loạn, máu me chảy ra nhiều. Mọi người ai cũng hoảng sợ, bật dậy để chạy thoát ra khỏi xe. Khi xuống xe, nhìn những người nằm bất động ai cũng xót xa”, anh Kỳ kể lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh thăm hỏi, chia sẻ với chị Cụt Thị Phuôn, hành khách đi trên xe giường nằm không may bị gãy chân.

Như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 19h40 ngày 10/3, tại Km 58 đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), lái xe Lê Hoàng Quân điều khiển xe khách BKS 51B - 26149 chạy theo hướng Quảng Trị vào Đà Nẵng. Khi đến đoạn đường trên đã va chạm với xe ôtô tải BKS 75C - 01691 do lái xe Phan Đình Thành đang dừng.

Được biết xe giường nằm BKS 51B- 26149 là loại xe gồm 2 chỗ ngồi, 44 chỗ của nhà xe Dương Thảo tại Đắk Nông chạy tuyến cố định Nghệ An - Đồng Nai đang lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng Quảng Trị đi Đà Nẵng. Khi đến địa điểm trên thì xe khách va vào phía sau đuôi xe ôtô tải BKS 75C-016.91 thuộc Công ty TNHH thương mại vận tải San Hiền (đóng tại TP Huế, Thừa Thiên Huế) bị nổ lốp xe đang đỗ phía trước cùng chiều gây TNGT.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do lỗi của cả lái xe tải và xe khách.

Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nguyên nhân xác định ban đầu của vụ tai nạn là do lái xe Lê Hoàng Quân điều khiển xe ôtô khách 51B-261.49 không chú ý quan sát gây TNGT. Trong khi đó, Phan Đình Thành điều khiển xe ôtô tải 75C- 016.91 khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định gây TNGT. Cơ quan chức năng cho biết, không phát hiện vi phạm nồng độ cồn và ma túy đối với 2 lái xe.

Ngoài 2 hành khách tử vong, hiện có 3 nạn nhân trên xe khách gồm: Cụt Thị Phuôn (SN 1997, trú xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị gãy chân; Cụt Văn Xuân (SN 1992, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đa chấn thương và Cụt Văn Huyên (SN 1999, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đa chấn thương. Hiện, các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đóng tại huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).

