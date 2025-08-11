Anh thợ hồ mong gánh bệnh tật cho con

Vy vẫn kiên cường, cố gắng điều trị với mong ước sớm khỏi bệnh để tiếp tục đi học. Tuy nhiên, ước mong ấy trở nên mong manh khi hoàn cảnh gia đình Vy hiện bế tắc vì nợ nần.

Ông Nguyễn Văn Cát, Trưởng thôn Viễn Trình, xã Phú Vang, cho biết, nhà đông con (Vy còn 3 em nhỏ) nhưng từ 2 năm qua, chị Trần Thị Loãng (mẹ Vy) phải nghỉ làm công nhân may, ra vào bệnh viện chăm con. Tiền đóng học phí cho các con và cơm cháo cả nhà đều trông chờ vào tiền công phụ thợ hồ ít ỏi mà anh Mai Anh (cha Vy) kiếm được.

Hơn một tháng qua, sau khi vợ sinh con thứ 4, anh Anh phải nghỉ việc, vào bệnh viện thay vợ chăm con nên cả nhà không còn bất kỳ nguồn thu nào. Số tiền hơn 100 triệu đồng vay mượn điều trị cho con gái, nay đến hẹn mà vợ chồng anh chưa biết xoay đâu ra.

Cầm trên tay hộp cơm từ thiện vừa nhận từ cổng Bệnh viện Trung ương Huế về lại nơi con gái điều trị, anh Mai Anh thở dài: “Thấy con gái mệt nhoài do không có điều kiện tẩm bổ so với những bệnh nhi cùng điều trị nơi đây, tôi ước gì có thể gánh hết nỗi đau của con! Chỉ cầu mong con có thể sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác, không đau đớn, dù chỉ một thời gian ngắn thôi, tôi cũng mãn nguyện”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 25-38.

Tác giả: Văn Thắng

Nguồn tin: sggp.org.vn