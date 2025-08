Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ ở Nghệ An

Thực hiện tinh thần “tương thân tương ái”, với mong muốn chung tay giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra, ngày 31/7, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Số 2 – Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp các doanh nghiệp trên địa bàn cùng tham gia hỗ trợ người dân tại bản Bãi Gạo, xã Châu Khê và xã Tam Quang – 2 địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 tặng quà cho bà con vùng lũ ở xã Tam Quang

Tổng giá trị hỗ trợ gồm tiền mặt và vật chất thiết yếu lên tới 140.000.000 đồng. Sự chung tay này không chỉ góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, sớm vượt qua khó khăn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình giữa lực lượng Công an và cộng đồng doanh nghiệp đối với nhân dân vùng lũ.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 tặng quà cho bà con vùng lũ ở bản Bãi Gạo, xã Châu Khê

Hoạt động đã được tổ chức chu đáo, thiết thực và nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của chính quyền và nhân dân địa phương.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn