Mẹ bầu 8 tháng đi bốc vác kiếm tiền nuôi con và câu chuyện xót xa khiến nhiều người rơi nước mắt

Những ngày qua, mạng xã hội không ngừng chia sẻ và bày tỏ sự xót xa trước hình ảnh người mẹ bầu 8 tháng, bê vác hàng tấn hàng để kiếm tiền nuôi con.

Trong đoạn clip là hình ảnh người phụ nữ "bế" bụng bầu, lần lượt vác trên vai 2 bì hàng nặng, vận chuyển từ trong xe vào kho. Dù mang bầu nhưng động tác thoăn thoắt, gọn gàng của chị khiến nhiều người 1 phần nể phục, 10 phần xót xa. Rất nhiều ý kiến bày tỏ và thắc mắc: "Chồng chị đâu mà để vợ bầu vượt mặt còn bê vác nặng?", "Tại sao lại thuê phụ nữ có thai làm việc nặng nhọc"...

Đoạn clip sau khi đăng tải đã hút hàng triệu lượt thích và bình luận trên mạng xã hội.

Chia sẻ với VietNamNet về câu chuyện, chủ nhân đoạn clip là anh Hoàng Văn Khánh (SN 1991) cho biết, người xuất hiện trong clip là chị Hoàng Thị Diễm (SN 1994). Vợ chồng chị Diễm vốn không có việc làm ổn định, ai gọi gì thì làm đó. Biết gia cảnh khó khăn của gia đình nên mỗi khi có việc anh Khánh đều gọi vợ chồng chị Diễm đến làm.

Chị Diễm bầu nay đã tháng thứ 8, anh Khánh không muốn thuê, chỉ gọi chồng chị đi làm, nhưng chị Diễm luôn đòi đi theo để làm cùng. Chị Diễm nói rằng sẽ tự lượng sức mình, chị cảm thấy vẫn có khả năng gánh vác công việc nên hằng ngày luôn theo chồng đi làm, không nề hà bất cứ việc gì.

Được biết, anh Khánh kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Mỗi lần xe tải chở hàng về anh đều phải thuê nhân công bốc xếp hàng vào kho. Ở Cao Bằng, mức tiền trả cho những người bốc vác là 40.000 đồng/tấn hàng, có nơi chỉ trả 30.000 đồng/tấn. Nếu một ngày bốc vác được khoảng 12 tấn hàng thì vợ chồng Diễm sẽ có gần 500.000 đồng tiền công.

Chia sẻ thêm, chị Diễm cho biết đang bầu con thứ 2, bé đầu lòng của chị hiện đã 5 tuổi. Nói về chuyện dù bầu bì vẫn đi làm bê vác nặng nhọc, người phụ nữ tâm sự, chồng cũng bảo nghỉ ở nhà nhưng chị không đồng ý. Thương chồng 1 mình đi làm sẽ vất vả, không lo hết được cho cả gia đình, chị có mệt cũng cố đi làm để kiếm đồng ra đồng vào sau này đẻ còn có cái chăm con.

Đón nhận sự quan tâm của cộng đồng mạng, chị Diễm cho biết tinh thần thấy thoải mái và rất cảm ơn lòng tốt của mọi người. Tuy nhiên, người mẹ tâm sự rằng mọi người không nhất thiết hỗ trợ chị và gia đình vì nhiều người còn khó khăn hơn. Nếu được giúp đỡ, cô chỉ dám nhận đủ phần của mình, nhường lại cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

"Nghèo thì nghèo thật, nhưng tôi không kêu gọi từ thiện mà chỉ muốn chia sẻ về câu chuyện của hai vợ chồng", chị Diễm nói trên Dân Trí.

Chia sẻ thêm về dự định của mình, chị Diễm cho biết sau khi sinh bé thứ hai sẽ quay lại tiếp tục làm công việc bốc vác đã gắn bó hơn 1 năm qua. Người phụ nữ cảm thấy công việc này linh hoạt thời gian, những ngày nhàn rỗi có thể làm ruộng để trang trải thu nhập.

Nguồn tin: saostar.vn