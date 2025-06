Xôn xao nhiều loại bánh kẹo, nước ngọt “nhập ngoại” bị vứt bỏ

Ngày 9-6, trên mạng xã hội xuất hiện video khoảng hơn 2 phút ghi lại hình ảnh nhiều loại bánh kẹo, nước ngọt "nhập ngoại" bị vứt bỏ.

Video về sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội

Sau khi video đăng tải đã được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bình luận cho rằng đây là những hàng hết hạn sử dụng nên các tiểu thương loại ra.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến đưa ra nhận định đây là những hàng hóa không rõ nguồn gốc, kém chất lượng được các tiểu thương vứt bỏ do lo sợ việc kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng. Theo thông tin từ video, sự việc được cho là diễn ra tại khu vực chợ Vinh, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết hiện chính quyền đã nhận được thông tin và đang vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.

