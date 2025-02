Hàng chục tấn bánh kẹo, xúc xích... hóa rác tại La Phù

Xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội từ lâu được xem là "thủ phủ" sản xuất, buôn bán các loại bánh kéo, nước ngọt, đồ chơi trẻ em… nổi tiếng ở miền Bắc.

Sự xuất hiện của bãi rác gồm toàn bánh kẹo, đồ ăn trẻ em gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Nhiều năm qua, bên cạnh vấn đề môi trường thì an toàn thực phẩm tại đây trở thành câu chuyện được nhiều người nhắc đến. Thời điểm trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra an toàn thực phẩm tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã La Phù. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và đình chỉ một số cơ sở có sai phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm.

Mặc dù chính quyền địa phương đã cắm biển cấm đổ rác. Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán, nơi đây thành bãi rác "khổng lồ" tràn cả ra đường gây bức xúc dư luận địa phương

Với hàng trăm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo và dệt kim nên số lượng rác thải hàng ngày rất lớn đã trở thành bài toán phức tạp về công tác môi trường đối với địa phương những ngày trước và sau Tết Nguyên đán. Trước Tết Nguyên đán, UBND xã La Phù đã huy động lực lượng để dọn rác thải nhưng vẫn không xuể và đến thời điểm này, một bãi rác bánh kẹo đã hình thành tại xã mất vệ sinh môi trường.

Hàng chục tấn bánh kẹo, bim bim, xúc xích và nước ngọt đổ trộm tại bãi rác tự phát ở La Phù những ngày sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Ngày 5/2, theo ghi nhận của phóng viên, bãi rác nói trên vẫn nhộn nhịp xe ba gác tự chế chở theo bánh kẹo táp vào đổ khiến các công nhân môi trường dọn dẹp không xuể.

Đi sâu vào bên trong bãi rác, những loại bánh kẹo, xúc xích, bim bim… đều có bao bì đẹp ghi chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc được chất đống. Bánh kẹo được đổ trong bãi rác có nhiều loại khác nhau. Trong đó, nhiều nhất là bánh quy các loại, bim bim của trẻ em. Ước tính, số bánh kẹo đổ tại bãi rác này lên đến hàng chục tấn.

Nhiều sản phẩm nước ngọt bị hư vỏ, nước rỉ ra trở thành bãi đáp ưa thích của ruồi, nhặng.

Thậm chí, một số mang thương hiệu giống với loại bánh kẹo nổi tiếng trong nước vẫn còn nguyên kiện để trong các thùng giấy. Một số sản phẩm bị hư hỏng, bao bì bị rách nước bên trong rỉ ra ngoài, trở thành "bãi đáp" của ruồi, nhặng.

Tác giả: Bảo An - Hoàng Anh

Nguồn tin: congthuong.vn