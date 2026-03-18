Xe tải tông xe đưa đón học sinh, đẩy văng hàng chục mét

Khoảng 6h51 ngày 18/3/2026, trên tuyến đường nối Quốc lộ 37 với đường tỉnh 269B (hướng từ xã Tân Thành đi Cầu Mây), Thái Nguyên, một xe ô tô 24 chỗ đưa đón học sinh dừng sát lề đường để đón học sinh.

Thời điểm này, xe tải chở đất mang biển kiểm soát 20H-048.04 lưu thông cùng chiều từ phía sau bất ngờ lao tới, tông mạnh vào đuôi xe chở học sinh.

Cú va chạm khiến xe đưa đón học sinh bị đẩy văng về phía trước một đoạn dài mới dừng lại. Tại hiện trường, phần đuôi xe bị biến dạng, hư hỏng nặng; kính chắn gió xe tải vỡ nát.

Trên xe thời điểm xảy ra tai nạn có khoảng 10 học sinh. Ngay sau vụ việc, người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Bình.

Theo thông tin ban đầu, chưa ghi nhận trường hợp nào bị thương tích đe dọa đến tính mạng. Đa số học sinh bị xây xát phần mềm, chấn thương do va đập và đang được tiếp tục theo dõi sức khỏe và tâm lý.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./..

Tác giả: Thái Tôn

Nguồn tin: congly.vn