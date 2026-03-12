Xe tải tông vào đuôi xe đầu kéo dừng bên đường, 1 người tử vong

Lúc 0 giờ 11 phút ngày 12/3, tại Km 1092+200, thuộc Tổ dân phố An Trường, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo và xe ô tô tải. Thời điểm vừa nêu, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 98H-048.04 kéo theo rơ-moóc 98RM-025.28 do ông Hoàng Chí Trường (27 tuổi), trú thôn Địa Phận, xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Đầu xe tải hư hỏng nặng.

Khi đến Km 1092+200, xe dừng ở lề đường phía Tây. Lúc này, xe ô tô tải biển kiểm soát 36F-006.95 do ông Hà Văn Huy (31 tuổi) trú thôn Nguyệt Bình, xã Nguyệt Ánh, tỉnh Thanh Hóa điều khiển, lưu thông cùng chiều từ Bắc vào Nam, trên xe chở theo ông Thời Kim Dương (24 tuổi) trú xã Nguyệt Ấn, tỉnh Thanh Hóa tông vào phía sau xe đầu kéo.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Vụ va chạm khiến ông Thời Kim Dương tử vong tại chỗ. Hai phương tiện bị hư hỏng.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Thanh Thắng

Nguồn tin: Báo VOV