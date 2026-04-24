Xe tải tông taxi, một hành khách tử vong

Trưa 24-4, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và taxi làm 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một hành khách tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 12 phút cùng ngày, tại nút giao đường tránh Đông với Tỉnh lộ 2 (xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk), xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải BKS 29E-219.24 do ông Phạm Thương Tâm (SN 1991, ngụ xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển và xe taxi BKS 50H-473.34 do ông Trần Đình Tây (SN 1995, ngụ xã Ea Na) cầm lái.

Thời điểm trên, trên xe taxi chở một hành khách là ông Lê Văn D. (SN 1964, quê tỉnh Thanh Hóa), đang vào Đắk Lắk thăm người thân.

Cú tông mạnh khiến ông D. tử vong tại chỗ, tài xế taxi bị thương. Hai phương tiện hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế xe tải không giảm tốc độ khi đi qua khu vực giao nhau.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động