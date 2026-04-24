Xe tải bất ngờ bị lật vắt ngang cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt đoạn qua Nghệ An

Khoảng 15h ngày 23/4, tại Km442+510 trên tuyến cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, đoạn qua xã Thần Lĩnh (Nghệ An), xe tải mang BKS 17H-001.xx khi đang di chuyển theo hướng Bắc – Nam đã bất ngờ mất lái. Khi đi qua cầu Thần Vũ 2, phương tiện bị lật nghiêng và va chạm với ô tô con BKS 30L-440.xx đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn khu vực có mưa to, mặt đường trơn trượt, khiến việc điều khiển phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu; ô tô con bị hỏng hai lốp bên lái và trầy xước phần thân.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt - Cục CSGT) đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm và tổ chức cẩu kéo phương tiện.

Lực lượng chức năng đã phân luồng hướng đi Hà Nội xuống nút giao Nghi Phương; chiều từ Hà Nội đi về được điều tiết xuống nút giao Quốc lộ 7 (Km430) để đảm bảo an toàn giao thông.

