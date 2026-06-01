Cậu bé vừa đi học về mới hay tin chị gái lấy chồng

Cậu bé ngỡ ngàng khi vừa đi học về thì biết chị gái lấy chồng Khoảnh khắc dễ thương của Tiến và chị gái thu hút hàng triệu view trên mạng xã hội.

Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc cậu bé ngỡ ngàng khi vừa đi học về thì biết tin chị gái sắp lấy chồng khiến nhiều người vừa thương vừa không nhịn được cười.

Cậu bé đạp xe về đến cổng nhà thì bất ngờ nhìn thấy chị gái và anh rể đang làm lễ dạm ngõ. Trước khung cảnh đông đủ họ hàng, ánh mắt ngơ ngác của em nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Thậm chí, cậu bé còn nhìn đi nhìn lại vì không hiểu chuyện gì.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu Uyên Như (26 tuổi, sống tại Phú Yên) cho biết em trai cô tên Tiến, học lớp 5 và kém cô 15 tuổi.

"Trước đó, chồng tôi thường xuyên sang nhà chơi, nói chuyện và đùa giỡn với em rất vui. Nhưng chuyện lấy chồng, làm lễ dạm ngõ hay tổ chức đám cưới như thế nào thì em còn nhỏ nên không biết, người lớn chỉ bàn bạc với nhau thôi", Như tâm sự.

Theo cô dâu, vào đúng ngày làm lễ, em trai vẫn đi học như bình thường. Khi vừa về đến nhà và được mọi người thông báo chị gái sắp lấy chồng, cậu bé không giấu được sự bất ngờ.

"Lúc đầu em chỉ ngơ ngác, sau khi được giải thích thì bắt đầu khóc thút thít. Mọi người dỗ thế nào cũng không nín", cô kể.

Em trai cách Như 15 tuổi nên từ nhỏ luôn được chị chiều chuộng, yêu thương.

Như cho biết từ trước, mỗi khi bị trêu chuyện chị hai đi lấy chồng, Tiến đều rất buồn, thậm chí khóc ngay vì quá thương chị.

"Hai chị em cách nhau 15 tuổi nhưng rất tình cảm. Từ nhỏ tôi luôn yêu thương, nhường nhịn và chiều em. Bình thường em cũng quấn chị nên khi biết tôi sắp lấy chồng thì rất buồn", cô chia sẻ.

Sau một hồi được chị gái dỗ dành và hứa sẽ mua đồ ăn ngon vào buổi tối, Tiến mới chịu nín khóc.

May mắn, gia đình chồng của Như sống gần nhà nên sau khi kết hôn, cô vẫn có thể gặp em trai thường xuyên.

"Nhà chồng ở gần nên sau này cưới xong tôi sẽ thường xuyên về ngoại. Khi nghe vậy em cũng yên tâm hơn", Như cho hay.

Clip sau khi được đăng tải đã thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận đồng cảm từ cộng đồng mạng: "Ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa khi trở thành người cuối cùng trong nhà biết chuyện quan trọng"; "Tôi hồi bé cũng vậy, chị đi lấy chồng cách nhà hơn 100 km mà không hề hay biết vì còn vô tư, chỉ lo chuyện học hành"; "Thương quá, chắc yêu chị hai dữ lắm nên mới khóc như vậy".

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn