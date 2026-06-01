Năm người săn bắn, xẻ thịt voọc quý hiếm bị bắt

Ngô Hoàng Phi và con trai Ngô Hoàng Hậu bị bắt quả tang xẻ thịt một cá thể voọc bạc Đông Dương quý hiếm, ba đồng phạm sau đó đến công an đầu thú.

Ngày 1/6, Phi, Hậu, Đỗ Khắc Trường, Đỗ Khắc Cường và Nguyễn Tấn Bền (23-47 tuổi) bị Công an tỉnh An Giang bắt để điều tra hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Ngô Hoàng Phi (trái) và Ngô Hoàng Hậu bị bắt quả tang khi đang xẻ thịt voọc bạc Đông Dương. Ảnh: Dương Đông

Trước đó, qua theo dõi địa bàn, công an phát hiện nhóm của Phi thường sử dụng súng bắn đạn chì săn bắt động vật hoang dã trong rừng ở Phú Quốc, rồi đăng bán trên mạng xã hội. Trong số này, có nhiều loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm nằm trong sách đỏ được ưu tiên bảo vệ.

Trưa 29/5, công an bắt quả tang Phi và Hậu đang lột da, mổ xẻ một cá thể voọc bạc Đông Dương (Trachypithecus germaini). Khám xét nơi ở của hai người này, công an phát hiện thêm 8 cá thể voọc bạc đã bị lấy thịt, chỉ còn phần đầu, xương. Tại đây, công an cũng thu giữ một khẩu súng bắn đạn chì.

Mở rộng điều tra, ba ngày sau, Trường, Cường và Bền đã đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp một khẩu súng bắn đạn chì, một con dao và nhiều dụng cụ dùng để săn bắt động vật.

Tổng cộng, lực lượng chức năng thu 9 cá thể voọc bạc Đông Dương đã bị giết, 2 khẩu súng bắn đạn chì cùng nhiều tang vật liên quan.

Đỗ Khắc Trường, Đỗ Khắc Cường và Nguyễn Tấn Bền đến công an đầu thú, giao nộp công cụ săn bắt. Ảnh: Dương Đông

Công an tỉnh An Giang đang trưng cầu giám định tang vật, củng cố hồ sơ để xử lý các nghi phạm theo quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra những người liên quan.

Voọc bạc Đông Dương là loài linh trưởng quý hiếm sống chủ yếu trong các khu rừng ở Nam Bộ và Campuchia. Loài này có bộ lông màu xám bạc đặc trưng, sống theo đàn trên tán cây, thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm (nhóm IB), được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm khai thác, săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán trái phép.

Tác giả: Ngọc Tài - Dương Đông

