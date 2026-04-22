Xe tải nghi mất phanh lao từ trên mỏ đá, tông xe tải khác, 2 tài xế tử vong

Ngày 21-4, tin từ phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 xe tải tại một mỏ đá trong khu vực một nhà máy xi măng ở thôn Hồng Phong (phường Lý Thường Kiệt), nghi do 1 xe tải mất phanh khiến cả 2 tài xế trên 2 xe tải tử vong.

Hiện trường 2 xe tải va chạm nghi do một xe tải mất phanh gây ra khiến 2 tài xế tử vong xảy ra tại phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Hà Nam. Ảnh Beat Hà Nam

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 6 phút ngày 21-4, một chiếc ô tô tải chở đầy đá trên thùng đi qua khu vực trạm cân, khi đang quay đầu thì bất ngờ 1 chiếc xe tải ben (nghi mất phanh) lao với tốc độ cao từ trên mỏ đá tông thẳng vào hông xe bên lái.

Cú va chạm mạnh khiến 2 xe lật ngang, đá trên thùng văng ra ngoài. Cả 2 tài xế trên 2 xe tải đều tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền, Công an phường Lý Thường Kiệt đã nhanh chóng tới hiện trường ghi nhận sự việc và báo cáo tới Công an tỉnh Ninh Bình để xử lý theo thẩm quyền.

Hiện, vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Ninh Bình vào cuộc điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động