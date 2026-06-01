5 loại trái cây vừa mát vừa hỗ trợ giảm cân trong ngày hè oi bức

Chanh dây

Chanh dây giàu chất xơ, đặc biệt ở phần hạt và ruột, giúp hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Loại quả này còn chứa nhiều vitamin A, C, kali và chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Trong mùa hè, chanh dây giúp giải nhiệt, giảm khát và tăng sức đề kháng, đồng thời hỗ trợ bảo vệ làn da trước tác động của nắng nóng.

Táo

Táo là loại trái cây quen thuộc trong chế độ ăn lành mạnh, một quả cỡ vừa cung cấp khoảng 5g chất xơ, chủ yếu là pectin có lợi cho hệ vi sinh đường ruột. Táo giúp cải thiện tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Bên cạnh đó, loại quả này còn giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể trước các gốc tự do.

Lê

Lê là loại trái cây mọng nước, vị ngọt thanh, rất phù hợp trong thời tiết oi bức. Một quả lê trung bình cung cấp khoảng 6g chất xơ gồm cả hòa tan và không hòa tan, giúp cải thiện nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón. Hàm lượng nước cao còn giúp bổ sung nước cho cơ thể, trong khi sorbitol hỗ trợ hoạt động đường ruột và giúp đi tiêu dễ dàng hơn.

Kiwi

Kiwi dù nhỏ nhưng giàu dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C và chất xơ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa. Chất xơ trong kiwi giúp giữ nước trong phân, làm mềm phân và hỗ trợ đào thải thuận lợi, phù hợp với người hay táo bón hoặc ăn ít rau xanh. Ngoài ra, kiwi còn chứa chất chống oxy hóa giúp giảm mệt mỏi trong thời tiết nắng nóng.

Bơ

Bơ là loại trái cây giàu năng lượng nhưng cũng cung cấp lượng lớn chất xơ, khoảng 14g mỗi quả, cùng chất béo không bão hòa tốt cho tim mạch. Nhờ đó, bơ giúp tạo cảm giác no lâu, giảm thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát khẩu phần hiệu quả, thường xuất hiện trong thực đơn ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, để tránh dư thừa năng lượng, chỉ nên ăn khoảng 1/4-1/2 quả mỗi lần.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV