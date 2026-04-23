Vượt rào đường sắt, tài xế xe tải bị xử phạt

Ngày 23/4, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Đ.V.Đ. (SN 1976, trú tại xã Tây Tiến Hải, tỉnh Hưng Yên) do vi phạm quy định khi qua đường ngang đường sắt.

Cán bộ trạm CSGT làm việc, lập biên bản xử lý vi phạm đối với tài xế Đ.V.Đ.

Theo cơ quan chức năng, tài xế này đã điều khiển xe ô tô tải vượt qua đường sắt khi tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đang hoạt động, trong đó đèn đỏ đã bật sáng.

Đây là hành vi bị nghiêm cấm do tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.

Với vi phạm trên, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt tài xế Đ.V.Đ. số tiền 5 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 1h04 phút ngày 20/4/2026, tại vị trí đường ngang giao cắt với đường sắt có lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động tại Km276+351, thuộc khu gian Chợ Sy - Mỹ Lý (địa phận xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An), xe ô tô tải mang biển kiểm soát 17H-048.4. do ông Đ.V.Đ. điều khiển đã không chấp hành tín hiệu dừng.

Mặc dù hệ thống cảnh báo đã kích hoạt, tài xế vẫn cố tình cho phương tiện băng qua đường ngang, dẫn đến va chạm làm cong cần chắn tự động (cần D1).

Sự cố không chỉ gây hư hỏng thiết bị mà còn làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho các chuyến tàu lưu thông qua khu vực.

Lực lượng chức năng nhận định, hành vi vượt đường ngang khi tín hiệu cảnh báo đang hoạt động là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn đường sắt.

Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần đảm bảo an toàn tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn