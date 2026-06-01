Tìm thấy thi thể người đàn ông mất liên lạc sau khi nhắn tin, chuyển tiền cho vợ

Ngày 31-5, lực lượng chức năng xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai cho biết đã xác định được tung tích anh N.V.C. sau khi gia đình trình báo mất liên lạc.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Anh N.V.C. sinh năm 1987, trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, theo trình báo của chị L.T.D. (SN 1989, vợ anh C.), khoảng 7 giờ ngày 29-5, anh C. điều khiển xe điện rời nhà tại thôn Tân Quang.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, anh C. chuyển khoản cho vợ 2,45 triệu đồng kèm lời nhắn gửi gia đình.

Sau đó, từ số điện thoại cá nhân, anh tiếp tục nhắn tin với nội dung thể hiện tâm lý bi quan và cho biết đã bán xe.

Lo lắng, chị D. đã trình báo cơ quan công an, đồng thời cùng người thân tổ chức tìm kiếm.

Qua xác minh, Công an xã Xuân Quang phối hợp với Công an xã Bảo Thắng xác định anh C. đã tử vong tại khu vực thi công bờ kè Phố Lu cũ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động

