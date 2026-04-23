Xe con trả giá đắt vì kiểu sang đường chộp giật

Tình huống giao thông: Xe tải gắn camera hành trình di chuyển đến lối mở qua đường tại ngã ba QL1A - Nguyễn Văn Cừ (xã Vĩnh Linh), sáng 19/4. Lúc này một xe tải khác đang đứng chờ nên xe gắn camera hành trình không giảm tốc mà đi thẳng qua.

Tới gần điểm giao cắt, bất ngờ chiếc xe con từ sau xe tải chồm tới để qua đường. Khoảng cách quá gần khiến các tài xế không thể xử lý. Xe tải húc mạnh vào ôtô con, chưa rõ thương vong.

Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Thay vì chờ tới lượt qua đường theo xe tải, xe con lại tranh thủ khoảng hở để lách qua trước, dù lúc này tầm nhìn bị che khuất. Kiểu qua đường chộp giật như thế này khá phổ biến tại Việt Nam, khi một số tài xế không có thói quen xếp hàng chờ đợi. Điểm mấu chốt trong tình huống này là tài xế hoàn toàn không biết có xe nào đang đi tới ở đường thẳng hay không, nhưng vẫn "nhắm mắt" qua đường.

Vì vậy, khi đi qua khu vực mở dải phân cách tại ngã ba, tài xế cần chủ động giảm tốc, quan sát kỹ hai bên và không di chuyển khi chưa thể quan sát rõ tình hình phía trước hoặc hai bên. Nếu dừng chờ bên cạnh xe khác và bị che khuất tầm nhìn, tài xế cần kiên nhẫn chờ phương tiện đó di chuyển rồi quan sát lại đầy đủ trước khi đi tiếp, tuyệt đối không cố vượt lên hoặc di chuyển song song khi chưa đảm bảo an toàn.

Xe đi thẳng nên rà phanh, giảm tốc độ, sẵn sàng xử lý tình huống bất ngờ tại các giao lộ, đặc biệt khi phía trước có xe lớn dừng chờ. Không nên giữ tốc độ cao hay chủ quan, cần quan sát kỹ các điểm mở dải phân cách, giữ khoảng cách an toàn và luôn chuẩn bị phương án phanh hoặc đánh lái tránh va chạm.

Theo Nghị định 168 về xử phạt vi phạm giao thông, hành vi hành vi điều khiển ôtô không chú ý quan sát gây tai nạn phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tác giả: Phạm Hải

Nguồn tin: vnexpress.net