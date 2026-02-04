Bé gái lao sang đường từ góc khuất suýt bị xe buýt đâm trúng

Your browser does not support the video tag.

Video: Media One

Bên con đường hai làn ở bang Kerala, một chiếc tuk-tuk dừng bên đường với đèn xi-nhan đang bật, hôm 30/1. Bé gái dường như vừa xuống từ chiếc xe này và lập tức chạy băng sang đường, có vẻ về phía người quen đứng bên kia đường.

Cùng lúc, một chiếc xe buýt chạy đến. Tài xế xe buýt phản ứng tức thời, đánh lái tránh đứa trẻ và phanh lại. Bé gái giật mình chạy ngược về phía chiếc tuk-tuk. May mắn không có va chạm nào xảy ra.

Tài xế xe buýt cho biết ngay lúc đó đã nói chuyện với bố mẹ bé gái đi trên chiếc tuk-tuk trước khi rời đi. Nhiều người có cùng nhận xét rằng lỗi trong trường hợp này rõ ràng thuộc về cha mẹ hoặc người lớn đi cùng. Trẻ em không nên bị bỏ mặc trong những tình huống tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Tác giả: Mỹ Anh (theo Cartoq)

Nguồn tin: vnexpress.net