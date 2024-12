Xe buýt đâm 7 người tử vong, hành khách hoảng loạn nhảy ra ngoài

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được quay từ nhiều góc độ khác nhau, cho thấy mọi người đi trên xe buýt từ Kurla đến Andheri. Vài phút sau, xe buýt bắt đầu tăng tốc mất kiểm soát, những hành khách có mặt trên xe hoảng loạn. Khi xe buýt dừng lại đột ngột, hành khách lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ.

Tài xế, Sanjay More, 54 tuổi, bị bắt vì liên quan đến vụ tai nạn, cũng được nhìn thấy đang cầm hai chiếc ba lô và nhảy ra khỏi cửa sổ của chiếc xe buýt gặp nạn.

Hành khách hoảng loạn nhảy khỏi xe buýt sau tai nạn

Một cảnh quay khác ghi lại cảnh mọi người vội vã chạy đến hiện trường vụ tai nạn tại cổng khu nhà ở Dr Ambedkar Nagar, Kurla.

BEST đã nghi ngờ rằng "sai sót của con người" và "thiếu đào tạo đúng cách" đã dẫn đến vụ tai nạn xe buýt. Một báo cáo của các viên chức Văn phòng Giao thông Khu vực (RTO), những người đã tiến hành điều tra sau vụ tai nạn, cho biết có vẻ như tài xế xe buýt More, không có kinh nghiệm lái xe buýt hộp số tự động và có lẽ anh ta không được đào tạo phù hợp trước khi được phép lái chiếc xe dài 12 mét.

Theo nguồn tin của RTO, chiếc xe buýt điện này chỉ mới hoạt động được ba tháng vì nó được đăng ký dưới tên EVEY TRANS vào ngày 20/8. Tài xế được cung cấp thông qua một bên thứ ba có trụ sở tại Pune.

More đã bị bắt theo điều 105 (tội ngộ sát có chủ đích nhưng không phải là giết người) và điều 110 (cố ý phạm tội ngộ sát) của Bộ luật Tư pháp Ấn Độ và các quy định liên quan của Luật Xe cơ giới. Anh ta bị cảnh sát giam giữ cho đến ngày 21/12.

