2 xe buýt đâm nhau trực diện khiến 33 người thương vong

Ba người tử vong và 30 người khác bị thương trong một vụ tai nạn đường bộ ở Gujarat, Ấn Độ khi một chiếc xe buýt chạy quá tốc độ va chạm trực diện với một chiếc xe buýt khác vào hôm 1/6.

Đoạn clip ghi lại được từ camera giám sát ở một ngôi nhà gần đó cho thấy một chiếc xe buýt vận tải nhà nước đi từ Malpur đã lao qua dải phân cách và va chạm với một chiếc xe buýt khác đang đi đến Malpur từ Modasa.

Vụ việc xảy ra gần bến xe buýt Sakariya. Khi nghe thấy tiếng va chạm, nhiều người qua đường đã chạy đến hiện trường và cố gắng giúp đỡ những người bị nạn. Những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện gần đó.

Tác giả: Hải Vân (Theo India Today)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn