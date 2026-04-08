Bộ Công Thương công bố đồng loạt giảm giá xăng dầu

Điều chỉnh giá xăng dầu giảm các mặt hàng - Ảnh: HỮU HẠNH

Theo thông cáo này, xăng E5RON92 không cao hơn 24.737 đồng/lít (giảm 691 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.799 đồng/lít.

Xăng RON95-III không cao hơn 26.536 đồng/lít (giảm 440 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 42.841 đồng/lít (giảm 1.947 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 24.271 đồng/kg (giảm 322 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định không thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, khi ở kỳ trước chi sử dụng quỹ 5.000 đồng/lít với mặt hàng dầu diesel.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; Tổng thống Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần với Iran.

Trong khi đó Iran sẽ dừng các cuộc tấn công nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran chấm dứt, việc lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ được đảm bảo an toàn trong 2 tuần dưới sự giám sát của lực lượng vũ trang Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm. Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá vừa qua là 140,040 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,460 USD/thùng); 149,050 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,690 USD/thùng).

Đối với mặt hàng dầu, mức giá cụ thể như sau: 249,505 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 42,315 USD/thùng); 730,700 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,330 USD/tấn).

Việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h30 ngày 8-4, các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện không muộn hơn thời gian điều chỉnh trên.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ