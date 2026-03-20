Xác minh nhóm người xông vào nhà, kéo người đàn ông ra đường hành hung

Ngày 20-3, lãnh đạo Công an phường Việt Hưng (Hà Nội) cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ nhóm người xông vào nhà, kéo người đàn ông ra đường hành hung.

Thời điểm người đàn ông bị hành hung. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 53 phút ngày 16-3, một nhóm người lạ mặt bất ngờ tìm đến một hộ gia đình tại ngõ 7, đường Đặng Văn Hỷ, phường Việt Hưng, TP Hà Nội gây sự với người đàn ông chủ nhà. Tiếp đó, nhóm này còn kéo nạn nhân ra ngoài để hành hung.

Theo người vợ của chủ nhà, trong nhóm có một người đeo khẩu trang màu xanh, tự xưng là "người nhà nước", khiến gia đình hoang mang, lo sợ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, gia đình nạn nhân đã trình báo Công an phường Việt Hưng để được can thiệp.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động