Nửa đêm hành hung bạn gái tử vong tại nhà trọ rồi đi tự thú

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra tại căn nhà của ông Võ Văn Lin, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đã cho bà Nguyễn Thị Ngọc Châu (SN 1993, trú tại khu phố 8, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) thuê để tạm trú. Khoảng 23h đêm 21/2, bạn trai của Châu là Lê Hữu Nghị đến căn nhà này rồi cùng nấu ăn với bà Châu chừng 45 phút thì phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Nghị túm tóc Châu giật ngược ra sau khiến cho hai bên nhiều lần giằng co, xô xát. Châu lần lượt cầm lấy một số vật dụng như kềm bấm móng tay, gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh, gậy ba khúc để chống trả nhưng đều bị Nghị giật lấy, rồi dùng tay, chân đánh đạp Châu, trong đó có cú đấm mạnh vào vùng thái dương phải.

Sau khi hành hung bạn gái tử vong, Lê Hữu Nghị đã tự thú và đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự.

Sau khi Châu ngã xuống giường bên trong phòng ngủ, Nghị đi ra bên ngoài hút thuốc lá khoảng 10 phút thì không nghe tiếng Châu kêu la nữa, nên gã đàn ông này mới vào phòng phát hiện Châu nằm im lặng, mặt sưng nề. Đến lúc đó, Nghị mới xuống phía bếp luộc trứng gà và khăn nóng để chườm vết sưng trên mặt Châu nhưng người phụ nữ này đã lâm vào tình trạng bất động. Nghị gọi người trong xóm đến hỗ trợ rồi điện thoại cho người thân của Châu đến đưa đi Trung tâm Y tế Tây Hòa để cấp cứu, nhưng các y – bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong ngoại viện.

Rạng sáng cùng ngày, Lê Hữu Nghị thuê xe taxi đến Công an xã Hòa Mỹ để tự thú. Sau đó đối tượng được chuyển giao cho Công an xã Hòa Thịnh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ.

Trong sáng 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn