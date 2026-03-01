Pháp luật

Công an điều tra vụ nữ shipper bị người đàn ông hành hung

Camera ghi lại cảnh nữ shipper trong lúc giao đồ ăn đã liên tục bị một người đàn ông đánh vào đầu và vùng lưng.

Công an phường Gia Định, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ nữ shipper bị một thanh niên hành hung.

Nữ shipper bị người đàn ông hành hung.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh một phụ nữ chạy xe máy chở thùng giữ nhiệt đến giao thức ăn thì xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông.

Người này sau đó liên tục dùng tay đánh vào đầu và vùng phía sau lưng của nữ shipper khiến nạn nhân té ngã.

Không dừng lại, người đàn ông còn đạp ngã xe máy của nữ shipper rồi cầm hộp cơm rời đi.

Đáng nói là vài phút sau, người đàn ông tiếp tục xông đến hành hung nữ shipper.

Vụ việc được xác định xảy ra vào chiều 15-3 trước khách sạn gần chung cư Miếu Nổi, phường Gia Định, TPHCM. Nạn nhân là chị H.T.D.T (ngụ phường Bình Lợi Trung).

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

