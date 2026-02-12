Mỹ nam màn ảnh đi tù vì ngoại tình, hành hung vợ chỉ sau 6 ngày cưới

Mới đây, tờ Sohu đưa tin nam diễn viên Lộc Đan Đông, sinh năm 1997 và nổi tiếng với phim Tần gia và cô vợ câm hay Minh nguyệt dẫn quân tâm, đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Anh vừa bị vợ cũ tố cáo bộ mặt thật trên MXH bằng bài bóc phốt dài như sớ mang tên: "Tổng tài dịu dàng trên màn ảnh, nhưng ngoài đời là kẻ trăng hoa, đánh vợ không trượt phát nào".

Lộc Đan Đông bị vợ cũ tố cáo bạo hành gia đình, ngoại tình. Ảnh: Sina.

Theo bài đăng, người tố cáo đưa ra nhiều tài liệu như ảnh chụp vết thương, nhật ký trò chuyện, phán quyết của tòa án, giấy chứng nhận kết hôn và giấy tờ ly hôn.

Theo lời vợ cũ, lần đầu cô bị bạo hành là tối 20/12/2023 - chỉ 6 ngày sau khi 2 người kết hôn. Sau khi uống rượu ở quán bar, Lộc Đan Đông nổi nóng và đánh vợ, gây cho cô nhiều thương tích.

Khi đó, vợ cũ lo sợ bị đánh nên gọi bạn đến đón. Lộc Đan Đông đã đuổi theo, đánh cả bạn của vợ. Cảnh sát sau đó can thiệp và lập hồ sơ vụ án. Theo các tài liệu được công bố, anh bị buộc tội gây rối trật tự công cộng và bị kết án 10 tháng tù giam. Nam diễn viên thi hành án từ cuối tháng 12/2023 đến đầu tháng 11/2024.

Vợ cũ công khai thương tích mà Lộc Đan Đông gây ra cho cô. Ảnh: Sina.

Trong thời gian đó, studio của Lộc Đan Đông đã nói dối công chúng rằng nam diễn viên do làm việc quá sức, nhiễm bệnh nặng nên phải nằm viện và cần nghỉ ngơi 1 thời gian dài để phục hồi. Ngoài ra, công ty quản lý còn viện cớ thuốc men khiến Lộc Đan Đông tăng cân, đổi giọng.

Sau khi vướng vòng lao lý và có tiền án tiền sự, Lộc Đan Đông vẫn không biết ăn năn hối cải. Tháng 4/2025, do bị vợ bắt quả tang mập mờ với người phụ nữ khác, Lộc Đan Đông đã xô ngã vợ xuống đất rồi bóp cổ, tát liên tiếp 6 cái vào mặt. Không chỉ vậy, khi vợ bị sảy thai, Lộc Đan Đông còn bỏ mặc không chăm sóc, bạo lực lạnh và đổ lỗi. Do quá mệt mỏi, vợ Lộc Đan Đông quyết định ly hôn vào tháng 8/2025. Dù đã đường ai nấy đi, song người phụ nữ cho biết cô vẫn liên tục bị gã chồng tồi tệ quấy rầy, gửi thư nguyền rủa ẩn danh.

Với việc bị vợ cũ tố cáo đời tư tiêu cực và từng ngồi tù, hình tượng "nam thần bạch nguyệt quang" của Lộc Đan Đông sụp đổ. Nam diễn viên đối mặt với nguy cơ bị phong sát ngầm vĩnh viễn. Hiện, nhãn hàng và đồng nghiệp đã xóa video có mặt Lộc Đan Đông trên MXH. Hai phim chưa chiếu của sao nam tai tiếng này là Quy luật Linh Lan, Hà Hứa Nhân Dã nhiều khả năng sẽ bị "đắp chiếu" vô thời hạn, không có cơ hội phát sóng.

Tác giả: T.Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn