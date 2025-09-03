Xã vùng cao Nghệ An dùng thuyền hỗ trợ học sinh vượt sông tựu trường

Cầu treo tại bản Xốp Mạt cầu bị lũ cuốn trôi đã cắt đứt giao thông đối với 4 bản Đửa, Minh Tiến, Minh Thành và Chằm Puông phía bên kia sông Nậm Nơn, xã Lượng Minh, Nghệ An nơi sinh sống của hơn 2.200 người. Việc này gây ra vô vàn khó khăn, đặc biệt là với 162 học sinh tiểu học, 298 học sinh Trung học cơ sở và 35 giáo viên phải đến trường.

Lực lượng chức năng xã Lượng Minh dùng thuyền hỗ trợ học sinh, giáo viên vượt sông tựu trường. Ảnh: KT.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lượng Minh, nếu không vượt sông bằng thuyền bè, người dân và học sinh 4 bản nói trên phải di chuyển bằng đường bộ, vượt cả trăm cây số mới đến được trung tâm xã.

Trước tình hình đó, sáng nay (3/9), xã Lượng Minh đã thành lập các tổ công tác bao gồm công an, quân sự và các ban, ngành để đưa đón các em học sinh qua sông bằng thuyền tạm. Đây là giải pháp tức thời để các em không bị lỡ việc học. Về lâu dài, xã đang lên phương án mở một con đường đất mới và phối hợp với cấp trên để sớm xây dựng lại cầu dân sinh.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học Lượng Minh, chia sẻ để qua sông, các em học sinh phải di chuyển bằng thuyền. Mỗi chuyến đò chật kín cặp sách, hành trang đến trường tròng trành trên sông tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm. Mong mỏi của thầy trò là sớm xây dựng lại cầu treo giúp bà con, nhất là các em học sinh đến trường được an toàn.

“Khó khăn là vậy, nhưng chính quyền và nhân dân xã Lượng Minh quyết không để học sinh nào phải nghỉ học vì điều kiện giao thông bị chia cắt”, ông Nguyễn Văn Hòa khẳng định.

Tác giả: Bá Thăng - Duy Ngợi CTV

Nguồn tin: Báo VOV