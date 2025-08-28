Học sinh Nghệ An nô nức tựu trường sau bão

Trước đó, do ảnh hưởng của bão Kajiki, Trường THCS Hưng Bình bị gãy đổ nhiều cây xanh và một số pano, biển hiệu... Tuy nhiên, nhà trường đã nhanh chóng khắc phục để kịp đón năm học mới. Phần trang trí trong lớp học được giáo viên chuẩn bị để tạo không khí vui tươi, trang trọng trong ngày tựu trường. Ảnh: Hồ Lài