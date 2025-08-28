Học sinh Nghệ An nô nức tựu trường sau bão

Cô trò Trường THCS Hưng Bình trong ngày tựu trường năm học 2025-2026. Ảnh: Hồ Lài
Theo kế hoạch đã ban hành trước đó, học sinh tỉnh Nghệ An tựu trường vào ngày 25/8, tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão Kajiki nên các nhà trường đã tạm hoãn. Sau khi bão tan, tùy tình hình thực tế, các trường đã chủ động tổ chức đón học sinh tựu trường năm học mới 2025-2026. Ảnh: Hồ Lài
Ngày 28/8, Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 (phường Vinh Phú, Nghệ An) tổ chức tựu trường. Học sinh tìm về lớp học của mình sau thời gian 3 tháng nghỉ hè. Ảnh: Hồ Lài
Các nhà trường, giáo viên đã trang trí lớp học rực rỡ, tươi vui để đón chào học sinh bước vào năm học mới. Nhiều bạn nhỏ được bố mẹ dẫn vào lớp và ghi lại khoảnh khắc ngày tựu trường. Ảnh: Hồ Lài
Niềm vui náo nức của các em học sinh lớp 2B Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 khi gặp nhau trong ngày tựu trường. Ảnh: Hồ Lài
Trong buổi tựu trường, các em gặp cô giáo chủ nhiệm, ổn định nề nếp. Ảnh: Hồ Lài
Dịp tựu trường và khai giảng năm học mới 2025-2026 đúng vào dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, vì vậy nhiều trường học đã trang trí cờ hoa rực rỡ để cùng học sinh đón ngày lễ trọng đại. Ảnh: Hồ Lài
Học sinh Trường THCS Hưng Bình (phường Thành Vinh, Nghệ An) cũng đón ngày tựu trường hòa chung với không khí các ngày lễ lớn của đất nước. Ảnh: Hồ Lài
Trước đó, do ảnh hưởng của bão Kajiki, Trường THCS Hưng Bình bị gãy đổ nhiều cây xanh và một số pano, biển hiệu... Tuy nhiên, nhà trường đã nhanh chóng khắc phục để kịp đón năm học mới. Phần trang trí trong lớp học được giáo viên chuẩn bị để tạo không khí vui tươi, trang trọng trong ngày tựu trường. Ảnh: Hồ Lài
Năm học 2025-2026, Trường THCS Hưng Bình đón hơn 370 học sinh lớp 6. Trong ngày đầu tiên đến trường ở cấp học mới, các em làm quen với cô giáo chủ nhiệm, giới thiệu bản thân và làm quen với nhau. Ảnh: Hồ Lài
Cô giáo Hoàng Thị Kim Hương - chủ nhiệm lớp 6H Trường THCS Hưng Bình đã chuẩn bị lời nhắn nhủ đến từng em học sinh trong lớp. Cô mong muốn các em bước vào hành trình mới ở cấp THCS trong niềm vui, tự tin và có thầy cô, bố mẹ đồng hành.
Đối với khối 6, trong ngày tựu trường, cô giáo và cả lớp sẽ cùng chia tổ, bầu ban cán sự tạm thời để triển khai các hoạt động của lớp và trường. Ảnh: Hồ Lài
Cô giáo Đậu Thị Anh Đào đã chủ nhiệm, đồng hành với lớp 9A Trường THCS Hưng Bình năm thứ 3, vì vậy, ngày tựu trường là ngày gặp lại đầy mong chờ. Cô mong muốn cả lớp sẽ có một năm học đầy nỗ lực, cố gắng và đạt được kết quả tốt nhất. Ảnh: Hồ Lài
Các nhà trường đã trang trí, chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: Hồ Lài
