Thẩm tra huyện Nam Đàn đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024

Quang cảnh hội nghị

Huyện Nam Đàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật về xây dựng NTM nâng cao

Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Sỹ Hải báo cáo kết quả xây dựng huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024

Qua 05 năm triển khai thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện Nam Đàn đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện, người dân thực sự là chủ thể của Chương trình xây dựng NTM. Đến nay, trên địa bàn đã có 15/18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, đạt 83% số xã. Huyện đã thực hiện cơ bản 09/09 tiêu chí huyện NTM nâng cao theo quy định tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên đoàn công tác tham quan Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2

Với phương pháp, cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn xây dựng NTM và thực hiện công khai, minh bạch đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong xây dựng thôn đạt chuẩn NTM, xây dựng vườn mẫu, hộ gia đình kiểu mẫu. Huyện đã huy động được người dân tham gia với hàng trăm nghìn ngày công lao động và vận động người dân hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng lề đường trồng cây bóng mát, hàng rào xanh, vườn hoa, vỉa hè tại các công trình NTM trên địa bàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên đoàn công tác tham quan Trạm Y tế xã Xuân Lâm

Hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ làm thay đổi diện mạo của địa phương, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống và phúc lợi cho Nhân dân. Trong giai đoạn 2018-2023, trên địa bàn huyện có trên 280 công trình, dự án được đầu tư, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông trên địa bàn; hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác ngày càng được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn, đến nay 18/18 xã trên địa bàn huyện Nam Đàn có cơ sở hạ tầng đáp ứng đạt chuẩn NTM; 15/18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên đoàn công tác tham quan Nhà văn hoá xóm 2 xã Nam Giang

Sản xuất theo quy mô hàng hóa nông nghiệp tập trung, trọng tâm là chuyển đổi đa dạng cây trồng, liên kết theo chuỗi nhằm tăng giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích với 1 ha đất canh tác đạt 168 triệu đồng/ha. Các sản phẩm OCOP đã dần khẳng định được vị thế trên thị trường và được người tiêu dùng ưa chuộng, đến năm 2023, toàn huyện có 69 sản phẩm đạt sao OCOP, trong đó có 9 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao.

Các thành viên đoàn công tác tham quan và nghe giới thiệu về các sản phẩm của HTX sen quê Bác tại xã Kim Liên

Hàng năm huyện đều tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn; từ năm 2017 đến năm 2023 đào tạo nghề cho gần 22.180 lao động, tạo việc làm mới hàng năm cho 4.000 - 4.500 lao động, riêng 3 tháng đầu năm 2024 tạo việc làm mới cho 1.441/4.000 lao động, đạt tỷ lệ 36%; hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động hàng năm. Giai đoạn 2018-2023, giá trị sản xuất tăng bình quân 9,34%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 43 triệu đồng năm 2018 lên 65 triệu đồng năm 2023. Tỷ lệ hộ nghèo nay chỉ còn 0,67%. Năm 2024, tổng giá trị sản xuất ước đạt 9.798 tỷ đồng. Tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng 35,1%; tỷ trọng ngành dịch vụ 36,4%; tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản giảm 28,5%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2024 ước đạt 5.600 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động từ các nguồn lực thực hiện xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn huyện đến ngày 31/12/2023 đạt 3.022 tỷ đồng.

Hoạt động du lịch có nhiều tiến bộ, hàng năm đón trên 2,5 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, trong đó khách nước ngoài chiếm khoảng 2%, số khách lưu trú ngày càng tăng; doanh thu dịch vụ du lịch năm 2023 đạt hơn 350 tỷ đồng/năm. Y tế, giáo dục có bước phát triển toàn diện. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, an ninh quốc phòng được củng cố, giữ vững...

Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh phát biểu

Trưởng phòng kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Bình đề xuất một số giải pháp để nâng dần tỷ lệ thủ tục hành chính được giải quyết mức độ 4 từ huyện đến xã

Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh Nguyễn Văn Hằng đề nghị cần quan tâm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành đề nghị huyện cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục quan tâm nâng cao tỷ lệ người dân dùng nước sạch trên địa bàn; quan tâm đến các thiết chế văn hoá, điểm vui chơi của người già, trẻ em. Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ xây dựng huyện NTM; quan tâm đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện; tăng cường giới thiệu quảng bá các sản phẩm du lịch...

Sớm hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ cho huyện Nam Đàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nam Đàn là huyện đầu tiên của tỉnh trình Trung ương thẩm định huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vì vậy huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã và các phòng ban liên quan sớm hoàn thiện các tồn tại về mặt hồ sơ cũng như là hiện trạng theo góp ý của các Sở, ban, ngành.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm giải quyết vấn đề vệ sinh, môi trường nông thôn như: Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tại các hộ gia đình. Tiếp tục rà soát xử lý dứt điểm, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Công an huyện Nam Đàn cần chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật làm mất an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

Các Sở, ban, ngành tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho địa phương. Sớm hoàn thiện các văn bản đánh giá mức độ đạt các tiêu chí do ngành phụ trách gửi về Sở NN&PTNT qua Văn phòng điều phối NTM tỉnh để tổng hợp; trong đó, cần khẳng định rõ quan điểm của ngành về kết quả thẩm tra các tiêu chí là đạt hay không đạt, không nêu chung chung là cơ bản đạt, đồng thời bổ sung các biểu minh chứng số liệu kết quả thẩm tra…

Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với MTTQ cấp huyện và các tổ chức Chính trị xã hội cấp huyện kiểm tra, rà soát lại quá trình tiến hành lấy ý kiến với sự hài lòng của người dân trên địa bàn huyện Nam Đàn đối với việc đề nghị công nhận huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM nâng cao theo đúng quy định.

Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với UBND huyện Nam Đàn bám sát các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện báo cáo và các văn bản liên quan theo góp ý của các Sở, ban, ngành. Tham mưu văn bản đề nghị công bố ít nhất 3 lần trên các phương tiện phát thanh, truyền hình và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị xét, công nhận huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM nâng cao. Gửi báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ xin ý kiến tham gia của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh để hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ cho huyện Nam Đàn.

Sau khi hoàn thiện các hạng mục hồ sơ theo Quyết định 18 của Thủ tướng Chính phủ, sớm tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh để bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn