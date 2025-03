Xã Hạnh Lâm (huyện Thanh Chương) đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Xã Hạnh Lâm cách trung tâm huyện Thanh Chương 25 km về phía Tây. Trên địa bàn xã Hạnh Lâm có 1.384 hộ với 6.268 nhân khẩu, phân bố trên 7 xóm. Là xã biên giới, dân cư sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, điều kiện xuất phát điểm không cao, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và phúc lợi xã hội còn hạn chế nhưng trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hạnh Lâm đã đoàn kết, vượt khó, đổi mới, tạo những bước chuyển mình bứt phá vươn lên đáng trân trọng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, năm 2017 là xã biên giới đầu tiên của tỉnh đạt NTM và nay cũng là xã biên giới đầu tiên của tỉnh đạt xã NTM nâng cao vào năm 2024.

Dấu ấn đầu tiên trong xây dựng NTM nâng cao ở xã Hạnh Lâm đó là công tác làm giao thông nông thôn. Sau quá trình thực hiện đầu tư 6,6 tỷ đồng, được sự đồng tình hưởng ứng của người dân, đến nay 100% đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Các hoạt động nâng cấp, chỉnh sửa làm mới các tuyến đường giao thông nông thôn trong thời gian qua đã diễn ra rất sôi nổi, là điểm nhấn rõ nét nhất trong quá trình xây dựng NTM của địa phương. Trong đó, có nhiều thôn, nhiều hộ gia đình tiêu biểu trong việc hiến đất, tài sản trến đất và góp công, của để làm giao thông nông thôn, xây dựng NTM.

Trong những năm qua, địa phương đã làm tốt việc lồng ghép các chương trình dự án, kết hợp với nguồn vốn trực tiếp từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huy động sức dân đóng góp tiền kênh mương để sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới, tiêu đảm bảo tốt phục vụ sản xuất canh tác của nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, từ nguồn hỗ trợ lúa nước hàng năm, UBND xã đã đầu tư nâng cấp, bê tông hóa các tuyến kênh mương đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp cho nhân dân trên các vùng hiệu quả. Hiện trên địa bàn xã có 2 trạm bơm, 11,3 km kênh mương. Các công trình thủy lợi nội đồng hàng năm đều được bảo trì và nâng cấp đảm phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

Ngoài việc sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi truyền thống để đảm bảo về an ninh lương thực, phát triển kinh tế hộ, UBND xã cũng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, định hướng sản xuất theo hướng hàng hóa. Trên địa bàn xã có 3 ha bưởi tập trung sắp cho thu hoạch, 1 mô hình trồng bí xanh với diện tích 3 ha, diện tích chè công nghiệp chuyển đổi trên đất màu cồn hơn 20 ha…

Xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển bền vững nhất nên trong những năm qua, Hạnh Lâm đã triển khai nhiều giải pháp, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học ở các cấp trên địa bàn. Hiện trên địa bàn xã Hạnh Lâm có 03 trường, trong đó trường học các cấp Mầm non, THCS đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1, đang đầu tư xây dựng trường Tiểu học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.

Phong trào văn hoá văn nghệ được giữ vững và phát huy, các hoạt động diễn ra sôi nổi từ xã đến thôn xóm, với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú nên đã thu hút được nhiều thành phần, đối tượng tham gia, chất lượng ngày càng được nâng lên. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị di tích được đẩy mạnh.

Cùng với giáo dục và văn hóa, tiêu chí về y tế cũng được địa phương quan tâm. Hiện Trạm y tế xã đã triển khai và sử dụng các phần mềm hiện có phục vụ công tác khám chữa bệnh, quản lý số liệu và thực hiện tốt Sổ khám chữa bệnh điện tử.

Là xã biên giới, địa hình rộng, dân cư phân bố rải rác nhưng trong những năm qua, địa phương thực hiện tốt chủ trương xóa nhà tranh tre dột nát, tạm bợ cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tiến hành xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp nhà ở bằng nguồn vốn tự có của các gia đình nên trên địa bàn xã đến thời điểm hiện nay không có nhà tạm bợ dột nát. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố trên địa bàn xã Hạnh Lâm đạt 97,4%.

Nhờ sự đầu tư hiệu quả vào các hệ thống cơ sở vật chất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nên thu nhập bình quân đầu người hàng năm luôn duy trì đà tăng trưởng ổn định, năm sau cao hơn năm trước; năm 2020 đạt 34 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2024 đã đạt 59,755 triệu đồng/người/năm, đạt 96,4% so với kế hoạch. Nhiều chương trình, chủ trương, chính sách hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế được địa phương thực hiện quyết liệt, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo, hô cận nghèo năm sau thấp hơn năm trước. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 là 3,51%, đến năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,7%. Năm 2024, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 2.655 người đạt tỷ lệ 80,6 %. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt tỷ lệ 31,4%.

Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng và an ninh cũng được địa phương quan tâm. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, an toàn trật tự ổn định, không để xẩy ra điểm nóng, công an xã nhiều năm liền được công nhận là đơn vị quyết thắng. Xã được công nhận sạch về ma túy. Với những đóng góp to lớn đó, đã góp phần đưa xã Hạnh Lâm về đích NTM nâng cao năm 2024.

Chủ tịch UBND xã Hạnh Lâm Đặng Hữu Hạnh khẳng định: Xác định xây dựng NTM là có điểm đầu nhưng không có kết thúc, việc được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao sẽ là tiền đề cho một quá trình mới trong việc phát huy các tiêu chí để đạt xã NTM kiểu mẫu. Thời gian tới, Hạnh Lâm sẽ tiếp tục đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ và hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với từng bước phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh trật tự; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

