Nghệ An sẽ đấu giá 23 khu đất với tổng diện tích hơn 210.000m2

Tỉnh Nghệ An sẽ đấu giá quyền sử dụng 23 khu đất với tổng diện tích hơn 210.000m2 trong năm 2026 nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội và đáp ứng nhu cầu về đất đai, nhà ở của người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, trong số 23 khu đất đưa ra đấu giá có 12 khu đất chuyển tiếp từ năm 2025 với diện tích hơn 105.982m2 và 11 khu đất đăng ký mới với diện tích hơn 104.700m2.

Các khu đất được lựa chọn đấu giá đều đã và đang được rà soát về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật cũng như các điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành, bảo đảm tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An là đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện đầy đủ các bước theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật về đất đai.

Trên cơ sở hồ sơ đề xuất của Trung tâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đấu giá; xác định giá khởi điểm; ban hành các quyết định liên quan như quyết định đấu giá, công nhận kết quả trúng đấu giá, giao đất hoặc cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá theo thẩm quyền.

Cùng với đó, Sở Xây dựng thực hiện thẩm định và tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc chấp thuận bằng văn bản đối với quy hoạch tổng mặt bằng của từng khu đất đấu giá.

Sở cũng cung cấp đầy đủ thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, tham gia đấu giá.

Ở cấp cơ sở, Ủy ban Nhân dân các phường, xã nơi có đất đấu giá phối hợp công bố kế hoạch và danh mục các khu đất trên Cổng Thông tin điện tử của địa phương; tham gia quản lý quỹ đất; cử đại diện giám sát quá trình đấu giá.

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng theo thẩm quyền; ban hành quyết định cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá là cá nhân theo quy định.

Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất sẽ kịp thời đưa đất vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu về đất ở, đất sản xuất-kinh doanh; đồng thời tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương, bổ sung nguồn vốn đầu tư công và các công trình phúc lợi xã hội.

Bên cạnh đó, hoạt động này còn góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang các khu đô thị, khu dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: vietnamplus.vn